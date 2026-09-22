生技新星再添一案！安立璽榮今正式遞件申請創新板第一上市

台灣證券交易所表示，安立璽榮-KY（7871）已於22日正式送件申請股票於台灣創新板（TIB-創）第一上市。此案為今年度第6家申請台灣創新板上市之企業，為資本市場與生技醫療生力軍再添新動能。

安立璽榮醫藥成立於2017年1月13日，由陳泓愷擔任董事長兼總經理，註冊地設於開曼群島，在台北南港、香港及上海均設有實際營運主體與據點。公司專注於「免疫、退化性神經、癌症等重大疾病之創新性免疫治療新藥開發」，持續深耕前瞻生物醫療領域。

根據公開說明書資料摘要，安立璽榮醫藥於申請時之實收資本額為新台幣13.43億元，淨值約為新台幣7.67億元。財務表現方面，生技新藥研發公司因前期多投入大量研發費用，去年度營收為新台幣5,028.7萬元，稅前淨損為10.92億元，每股稅後淨損為14.02元。

在經營團隊與股權結構方面，主要法人董事包含具指標性的生技投資機構「台杉水牛二號生技創投有限合夥」（持股9.60％），董事長陳泓愷個人持股為5.88％，全體董事合計持股比例約為15.48％。

本次股票上市主辦承銷機構為元大證券，公司亦已與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議，積極籌劃上市相關作業。證交所成立台灣創新板旨在協助具備核心技術、創新能力與高成長潛力的企業進入資本市場籌資，安立璽榮醫藥的遞件，也展現出台灣生醫創新研發接軌資本市場的持續活力。