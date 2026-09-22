東聯法說會／EG供應吃緊支撐價格 調高兩岸開動率、樂觀看第3季獲利

東聯（1710）22日召開法人說明會。協理暨發言人俞瀛琁表示，乙二醇（ＭEG）市況轉佳，價格自8月起呈現向上走勢。觀察公司今年前八月營運狀況，虧損幅度已大幅減少。9月至目前為止，也延續第2季營運動能，預期第3季能維持獲利表現、對第4季也持樂觀看法。

俞瀛琁表示，公司自今年第2季起，營業淨利轉正、終結連續六季虧損，第2季稅後純益2,075萬元，每股純益（EPS）0.02元，同樣轉盈。展望年底市況，他指出，目前中東乙二醇（MEG）運輸困難，無法大規模流入最大市場中國大陸，中國MEG供應仍吃緊，預計此市況將持續支撐MEG價格。東聯並據此市況，調高兩岸MEG開動率，目前林園廠開動率90%、揚州廠達100%。他也預期，就算戰爭告一段落，中東地區生產設備已遭破壞，如要恢復戰前的供應水準，至少仍需半年時間。

除MEG外，東聯持續大力推進特化品、電子化學品認證及商業化腳步，並訂出目標，預計2028年電子級化學品要占整體營收10%。俞瀛琁表示，目前電子化學品主要是高純度二氧化碳（CO2），以及DB、MEA、TEA等電子級溶劑原料，均間接交給半導體終端客戶。此外，旗下DB、MEA、TEA等產品，均為國內獨家供應。電子級CO2部分，東聯目前是最穩定且大量供應的本土廠商，惟仍透過代理商間接供應，未來目標爭取半導體客戶直接認證。目前國內生態仍是以台灣的代理商大量從對岸進口廉價CO2再純化，仍期待本土供應鏈能持續壯大。

在營收占比上，東聯第2季MEG占比約四成、特化及氣體合計約六成。其中，電子級化學品及電子氣體合計占營收規模約個位數。主要電子化學品仍屬於推廣階段，部分成熟製程清洗用化學品，則已進入廣義半導體供應鏈、步入量產。東聯表示，2026年電子化學品打底驗證階段，如依驗證12-18個月期程估算，明年有望步入放量期。