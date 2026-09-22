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弘憶法說會／AI需求灌進本業…網通、記憶體續旺 攻伺服器電源新商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

通路商弘憶股（3312）22日法說會指出，AI算力需求正由GPU向伺服器、網路設備、儲存及電源等周邊環節擴散，帶動既有網通、記憶體本業同步成長。弘憶上半年網通相關產品占營收53%，記憶體隨價格及需求升溫，占比提高至21%；下一步將沿著既有伺服器客戶基礎，進一步拓展光模組、交換器、儲存及大功率電源市場，作為後續主要成長動能。

弘憶指出，AI伺服器需求持續擴張，也同步推升Server、Switch、光模組及儲存相關元件需求，其中多卡高速互聯帶動400G至1.6T光模組、高容量ToR交換器需求增溫；儲存端則涵蓋DDR、LPDDR、NAND及NOR Flash，公司既有代理產品線可望直接受惠這波AI基礎建設擴張。

除了網通及記憶體本業，弘憶也準備將產品線進一步延伸至伺服器電源。隨AI伺服器單機功耗攀升至數千瓦，大功率PSU、DC/DC電源及散熱需求同步增加，公司將利用既有伺服器客戶資源及DC/DC領域經驗切入，並尋找新的合作夥伴，擴大在AI伺服器供應鏈的產品布局。

新應用方面，機器人也是弘憶接下來重點開拓市場。相較目前市場高度關注的人形機器人，公司現階段將優先鎖定掃地、送餐、酒店引導及養老陪伴等服務型機器人，主要考量相關應用與既有代理產品契合度較高、切入門檻也相對較低，有機會成為較快落地的新應用。

海外市場則聚焦印度，鎖定電信設備、智慧家庭、車載及安防四大方向，並計畫將過去在中國大陸累積的供應商、客戶及方案經驗複製至印度。其中，電信局端及接入設備是目前進展相對接近公司預期的領域；車載方面，也將配合供應商策略，積極向印度當地品牌導入相關方案。

至於AI算力，目前GPU租賃約占弘憶營收1%，公司現階段採長約租賃模式，並與GMI Cloud合作拓展伺服器租賃、AI工廠及資料中心業務，後續再透過瑞音生技醫療器材等關係企業延伸至AI應用。總經理劉燕輝表示，弘憶正由IC Distribution逐步走向Solution Integration，再朝AI Enablement發展，核心仍是運用累積30年的半導體通路、客戶、工程及供應鏈能力，逐步向系統、算力與AI應用延伸。

法說會 伺服器 網通

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