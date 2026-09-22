券商8月獲利大躍進 單月稅後純益274.22億元、月增達1.5倍

臺灣證券交易所統計，8月份全體證券商稅後淨利達274.22億元，受惠台股多頭回歸，相較於7月份的109.61億元，單月大幅成長164.61億元、月增率高達150.18％。累計今年前八月，全體證券商稅後淨利衝破千億大關來到1,824.73億元，較去年同期的618.45億元大增1,206.28億元，年增率高達195.05％，今年前八月持續超車去年全年，整體營運表現亮眼。

回顧8月份市場表現，雖然大盤總成交值約19.904兆元，較7月減少13.17％，導致經紀手續費收入降至178.85億元，月減24.72億元或9.53％。但受惠於自營之證券評價利益顯著回升，自營業務單月淨利達126.34億元，較上月自營業務淨損28.03億元大幅成長154.37億元並成功由虧轉盈；承銷業務淨利亦達36.70億元，較上月淨損14.63億元增加51.33億元，同樣轉虧為盈，成為推升單月獲利倍增的關鍵動能。

以累計損益來看，今年前八月全體市場熱度延續，累計經紀業務手續費收入因大盤總成交值提升，較去年同期大增1,126.76億元或139.04％，累計經紀損益達1,453.98億元。自營業務因出售證券利益豐厚，前八月累計淨利達654.8億元，較去年同期成長503.74億元，年增率達333.47％。承銷業務累計淨利亦達155.92億元，較去年同期增加104.04億元，年增200.54％。

在各類證券商表現方面，專業證券商為獲利主力，8月稅後純益合計271.03億元，月增153.3％，累計前八月稅後純益達1,790.42億元，年增196.86％。其中，綜合證券商8月稅後純益243.82億元、累計達1,604.61億元，年增202.64％最為突出；經營二種業務證券商8月稅後純益24.27億元，累計163.82億元，年增148.17％；專業經紀商8月稅後純益2.84億元，累計21.59億元，年增204.94％；專業自營商單月獲利0.10億元，累計前八月達0.40億元，較去年同期轉虧為盈。

此外，兼營證券商8月份稅後純益合計為3.19億元，月增22.22％，累計前八月稅後純益達34.31億元，較去年同期的15.33億元成長123.81％。其中，銀行兼營證券商8月稅後純益2.48億元，前八月累計達22.20億元，年增42.4％；期貨兼營證券商8月稅後獲利0.71億元，累計前八月獲利達12.11億元，相較去年同期的虧損狀態均顯著好轉。