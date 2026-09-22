嘉晶法說會／AI電源、矽光子雙引擎啟動 全年營收拚增逾35%

半導體磊晶廠嘉晶（3016）22日法說會釋出營運轉折訊號，隨AI伺服器電源架構升級、8吋矽磊晶產能利用率自第3季拉升至滿載，加上GaN、SiC營運改善及矽光子鍺矽磊晶切入美系一線CSP供應鏈，公司宣告已走出長達三年的產業谷底。嘉晶看好AI電源與高速光通訊需求同步放量，2026年全年營收力拚年增逾35%，2026至2028年將進入營收與毛利率同步擴張階段。

嘉晶董事長徐建華表示，上半年營運轉型效益已明顯反映在獲利表現，嘉晶上半年營收23.68億元、年增28%，毛利率回升至21%，每股純益（EPS）1元。徐建華指出，今年改善不只是產能利用率回升，更重要的是產品組合往高技術門檻、高毛利應用移動，AI伺服器電源管理與矽光子高速傳輸將成為接下來兩大成長主軸。

其中，8吋矽磊晶是目前最直接受惠AI伺服器電源升級的業務。隨AI伺服器功耗持續攀升，電源管理架構對高耐壓、低漏電及散熱能力要求同步提高，帶動高階PMIC、Power MOSFET及IGBT需求增加。嘉晶表示，8吋矽磊晶產能結構已完成調整，第3季起產能利用率拉升至滿載，並持續與國內晶圓代工客戶合作高階功率元件應用。

化合物半導體方面，GaN與SiC也逐步脫離先前低迷期。嘉晶指出，6吋GaN磊晶產能利用率回升後，相關事業已單季轉虧為盈，並切入AI伺服器及航太電源供應鏈；8吋GaN則已完成客戶驗證，目前進入小量試產階段，後續將視客戶需求逐步放量。

SiC方面，嘉晶6吋SiC磊晶配合日系IDM大廠推進車用及高階工業應用，公司表示，相關產品已於今年第2季進入量產階段，後續將隨客戶平台放量，進一步擴大車用與工業市場布局。

除了AI電源，矽光子也成為嘉晶下一個高毛利成長引擎。公司目前提供鍺與矽磊晶代工，並已協助客戶量產鍺矽（Ge/Si）光電探測器（PD）磊晶產品，相關產品也已通過美系國際一線CSP客戶驗證，正式切入AI高速光通訊供應鏈。

嘉晶預估，PD磊晶第4季月營收占比約3%至5%，短期占比仍不高，但由於鍺矽磊晶技術門檻、客戶驗證時間及良率要求較高，公司看好隨後續產能逐步釋放，相關產品不只可貢獻營收，也有助於進一步改善整體產品組合與毛利率。

展望後市，嘉晶將持續把產能往高毛利、高技術門檻產品移動。公司看好AI伺服器電源升級帶動8吋矽磊晶與GaN需求，加上SiC車用、工業應用放量，以及矽光子鍺矽磊晶進入高速光通訊市場，將成為未來兩至三年營運成長的主要支柱。