盛大資訊下周登錄興櫃 看旺下半年營運

資服廠盛大資訊（7950）預計30日以每股27元正式登錄興櫃，並規劃明年往上櫃掛牌邁進；董事長江威娜22日指出，下半年為產業傳統旺季，有信心繳出亮眼成績單，整體營運動能將優於去年。

盛大資訊成立於2005年，資本額1.29億元，主要業務範圍涵蓋軟體開發、資訊委外、系統整合以及維運服務等四大項目。現階段客戶大多以國內上市櫃公司為主，產業則涵蓋金融、科技、半導體供應鏈等，並在台北、新竹、台中、高雄、上海設有營運設點。

盛大資訊受惠大型企業對資訊投資以及專業IT服務需求增加，推升近年營運規模與獲利持續攀升，去年度全年營收來到6.02億元，年增17.1%，每股純益2.19元；今年上半年營收3.68億元，年增35.4%，每股純益1.03元，獲利年增77.6%。

江威娜認為，AI興起並沒有讓資訊服務產業規模變小，反而變大，許多企業客戶都正在擴大自身的資服、資安的資本支出，因此整個產業也正在歷經一波新的革命浪潮。

盛大資訊執行長暨總經理張志偉表示，公司上半年營運已經遠優於去年同期，而下半年因適逢產業旺季，加上AI熱潮促使科技、半導體供應鏈業務拓展，也讓企業對資訊基礎架構升級與相關應用系統的需求隨之增加，進而激勵公司業務成長。

展望未來，張志偉認為，從目前的營運狀況來看，公司全年業績目標是雙位數成長，上半年淡季已經繳出淡季不淡的成績，而下半年迎來產業旺季後，預估今年也會是一個強勁成長的一年，對後市營運展望持樂觀態度。