快訊

華府最新權力暗號！價值160萬元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

亞運棒球／林佾葳讓南韓打線吃苦頭 韓媒驚呼喚起「最強銀行員」惡夢

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

聽新聞
0:00 / 0:00

盛大資訊下周登錄興櫃 看旺下半年營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

資服廠盛大資訊（7950）預計30日以每股27元正式登錄興櫃，並規劃明年往上櫃掛牌邁進；董事長江威娜22日指出，下半年為產業傳統旺季，有信心繳出亮眼成績單，整體營運動能將優於去年。

盛大資訊成立於2005年，資本額1.29億元，主要業務範圍涵蓋軟體開發、資訊委外、系統整合以及維運服務等四大項目。現階段客戶大多以國內上市櫃公司為主，產業則涵蓋金融、科技、半導體供應鏈等，並在台北、新竹、台中、高雄、上海設有營運設點。

盛大資訊受惠大型企業對資訊投資以及專業IT服務需求增加，推升近年營運規模與獲利持續攀升，去年度全年營收來到6.02億元，年增17.1%，每股純益2.19元；今年上半年營收3.68億元，年增35.4%，每股純益1.03元，獲利年增77.6%。

江威娜認為，AI興起並沒有讓資訊服務產業規模變小，反而變大，許多企業客戶都正在擴大自身的資服、資安的資本支出，因此整個產業也正在歷經一波新的革命浪潮。

盛大資訊執行長暨總經理張志偉表示，公司上半年營運已經遠優於去年同期，而下半年因適逢產業旺季，加上AI熱潮促使科技、半導體供應鏈業務拓展，也讓企業對資訊基礎架構升級與相關應用系統的需求隨之增加，進而激勵公司業務成長。

展望未來，張志偉認為，從目前的營運狀況來看，公司全年業績目標是雙位數成長，上半年淡季已經繳出淡季不淡的成績，而下半年迎來產業旺季後，預估今年也會是一個強勁成長的一年，對後市營運展望持樂觀態度。

興櫃 半導體 上海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎攻AI先進封裝載板 旗下禮鼎規劃建四座廠

漢測上櫃中籤戶紅包再變厚 首日衝4,825元、一張價差逾257萬元

雍智獲利／8月自結EPS 1.3元 單月賺3,500萬元、年減22%

金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

相關新聞

三商家購晚間6點半召開重訊記者會 總經理出面說明重大決議

台灣證券交易所公告，三商家購（2945）將於今日18時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由總經理邱光隆說明董事會重大決議。

稜研科技今日掛牌 拚2027天線模組營收占比破五成

稜研科技（7812，以下簡稱稜研）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年。稜研董事長與共同創辦人張書維和資深副總林決仁共同創立，目前產品已由研發驗證階段邁入商用交付與量產。

高盛預估廣達下半年營收持平 股價小幅震盪

廣達（2382）22日股價於平盤附近震盪，震幅小於3%，收盤價342元，下跌2.5元，跌幅0.73%，成交量10,831張。外資高盛於報告中指出，受到PC出貨放緩及 AI 伺服器機櫃面臨新舊機種交替期，廣達下半年營收成長將放緩，預計和上半年持平。

稜研於台灣創新板掛牌上市 上漲逾16%

稜研科技*-創（7812）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年，上漲逾16%，股價來到70元。

漢測上櫃中籤戶紅包再變厚 首日衝4,825元、一張價差逾257萬元

興櫃股王漢測（7856）22日正式上櫃，對先前幸運抽中的投資人而言，掛牌首日又迎來一波「紅包加碼」。漢測承銷價每股2,250元，今日正式轉上櫃後，股價以4,400元開出，盤中最高進一步衝上4,825元，截至上午10時許仍在4,800元附近，大漲逾一倍。

外資狂買23.58萬張 友達爆逾78萬張大量飆漲停 群創也上漲

面板雙虎積極轉型，吸引外資買盤青睞，統計21日外資狂買友達（2409）23萬5,893張，同時也買超群創（3481）33,145張，友達23日開高後飆上漲停36.65元，成交量高居冠軍，早盤就爆出逾78萬張的成交量，群創也是上漲表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。