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聯傑獲利／8月自結賺275萬元、EPS 0.03元 AI 工業新品拚下半年發酵
網通IC設計廠聯傑（3094）22日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告最新自結財務。8月稅後純益275萬元，年減37.21%，每股稅後純益0.03元。雖然單月營收維持雙位數成長，但獲利較去年同期下滑。
聯傑第2季獲利表現明顯放大，單季營收6,369萬元、年增16.68%；歸屬母公司業主淨利2,672萬元，年增865.62%，EPS達0.32元，較去年同期0.03元大幅成長。最近四季累計營收2億元、稅後純益5,171萬元，累計EPS為0.62元。
聯傑主要產品以乙太網路相關晶片為主，近期則把成長觸角進一步伸向工業自動化與AI應用。公司看好工業4.0結合AI、邊緣運算後，機器、感測器及製造系統之間的連網需求持續增加，下半年市場動能可望延續上半年。
新品方面，聯傑正推進10BASE-T1S PMD晶片，規劃下半年進行tape-out，初期鎖定工業4.0、協作型機器人、具身AI及人形機器人等應用，後續再伺機切入車載市場。隨工業自動化從單純設備聯網進一步導入AI，公司期待新品量產後，逐步成為既有乙太網路IC之外的新成長動能。
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