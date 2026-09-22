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前鼎獲利／8月自結淨利1,900萬元 EPS 0.24元
光通訊模組廠前鼎（4908）22日達公布注意交易資訊標準，公布8月單月自結獲利，本期淨利1,900萬元，年增27%，每股純益0.24元。今年第2季淨利5,200萬元，年增373%，每股純益0.67元。法人指出，光互連技術在AI伺服器集群的重要性越發成長，高速光模組需求將會持續提升，前鼎積極完善產品線規劃，滿足客戶需求，將帶動營運成長。
前鼎表示，今年自第1季起便看到客戶需求逐步回溫，各國網路基礎建設正持續更新布建。而未來公司將聚焦在CPO的外置光源模組上，將累積多年的光、電、熱以及機構相關的技術，集成在外置光源模組的研發上。
公司目前100G/400G/800G 產品目前部分量產並少量出貨給資料中心做使用。而手機基地台部分，前鼎也開發到了10G、25G、50G，並成功生產長距離傳輸產品。
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