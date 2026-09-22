光鋐獲利／自結8月每股虧損0.21元 較去年同期盈轉虧

興櫃股王漢測（7856）22日正式上櫃，對先前幸運抽中的投資人而言，掛牌首日又迎來一波「紅包加碼」。漢測承銷價每股2,250元，今日正式轉上櫃後，股價以4,400元開出，盤中最高進一步衝上4,825元，截至上午10時許仍在4,800元附近，大漲逾一倍。

2026-09-22 10:13