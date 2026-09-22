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光鋐獲利／自結8月每股虧損0.21元 較去年同期盈轉虧
LED磊晶廠光鋐（4956）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，22日應主管機關要求公布自結財務數據。光鋐8月合併營收1.06億元，年減15.94%，稅後虧損2,099萬元，較去年同期由盈轉虧，年減357.39%，單月每股虧損0.21元。
光鋐第2季合併營收3.62億元，年增4.48%，稅後純益429萬元，年增105.56%，每股純益0.04元。累計今年前8月合併營收9.49億元，年增4.87%，不僅連續3年成長，改寫近5年同期新高，亦為歷史同期第4高水準。
光鋐近期股價波動劇烈，近一周漲幅達31.7%，惟今日股價走勢疲弱，終場跌停作收，下跌4.65元，收在42.20元，跌幅9.93%，成交量達23,117張。
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