全福生技法說會／新藥BRM424二期臨床報捷 董座林羣：拚年底完成授權

全福生技（6885）22日舉行法說會，說明治療神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424二期臨床主要評估指標數據優異，14名受試者在治療28天內達到50%角膜完全癒合（complete healing），且未發生任何眼痛（eye pain）副作用之優越安全性。

全福生技董事長林羣表示，目標今年底前完成BRM424國際市場授權。他說明，NK為罕見眼科疾病，美國盛行率約每十萬人21人（約6.6萬名患者）。現有唯一上市藥物Oxervate雖然有效，但存在藥價高昂（兩個月單一療程近10萬美元）、一天需給藥六次、需在-20℃嚴格冷鏈保存，且高達30%以上患者會產生劇烈眼痛而導致停藥等限制。再加上在保險給付有限之下，病人很難長期使用。

林羣強調，從目前市場規模來看，NK眼藥市場傳統預估約為8億至9億美元，但是Oxervate的銷售額其實已突破10億美元，顯示實際市場需求可能比原先預估更大。更重要的是，BRM424的價值不只在於治療NK。眼部神經能否重新生長，一直是眼藥研發領域極難突破的課題。

目前的臨床數據顯示，患者角膜神經敏感度可由2.8公分提高至5.8公分，代表眼部神經可能重新生長。這項作用未來可能延伸至視網膜病變等多種眼科疾病，進一步擴大產品的應用範圍與市場潛力。

同時，全福生技的青光眼新藥BRM411台灣臨床2b臨床收案已突破20%，降眼壓效果符合預期，至今尚無具臨床意義之紅眼副作用通報。目前國際藥廠授權談判進展熱烈，已有兩家藥廠進入條款清單（Term Sheet）協商階段，全面進入價值轉換收割期。

林羣認為，青光眼市場的規模更大，2025年全球市場規模接近100億美元，預估未來三年還將成長約50%。青光眼的致病原因很多，現有治療藥物也分為多種類型，但部分眼藥會造成眼睛充血、發紅，發生率可達50%至60%，導致不少上班族患者不願意持續使用。

針對BRM424實際修復角膜的療效，臨床二期開放標籤試驗裡，14位NK患者有七位在第29天前，持續角膜上皮缺損（persistent corneal epithelial defect）能完全癒合；停止給藥後，追蹤至第43天，整體角膜缺損區域軸長從基準（baseline）減少之中位數為 -1.60 mm，角膜敏感度從基準增加之中位數為 +1.00 cm。

安全性與依從性部分，14位NK病患在一個月連續點藥的過程中，沒有與藥物相關之副作用通報，達到0%眼痛發生率。且BRM424已具有長達4年的4℃及至少1個月室溫保存之穩定性，一天僅需使用2-3次之便利性，完全具備取代現有標準療法用藥的龐大潛力。

林羣表示，全福生技已正式進入價值轉換收割期。目前BRM424與BRM411的全球與區域授權皆在積極洽談中，簽署保密協議（NDA）已超過十家藥廠，共有七家藥廠正在進行盡職調查（due diligent），而更有兩家藥廠正進行實質條款清單（term sheet）的協商。未來前期授權金與里程碑金的挹注，將為公司帶來實質的收益，為股東最大化公司的價值。

總經理徐文祺指出，在BRM424臨床二期試驗順利完成後，將與美國FDA進行Type C會議，以確立後續樞紐試驗（Pivotal study）之臨床設計。青光眼新藥BRM411台灣臨床2b期試驗預計於2027年第2季完成收案，目前在此盲性試驗之初步觀察中，降眼壓效果與安全性皆符合預期。而乾眼症新藥BRM421目前台灣臨床二期開放標籤試驗收案已超過20%，預計於2026年第4季進行初步數據分析。這些產品將陸續為全福創造更高的價值。