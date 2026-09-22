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稜研科技今日掛牌 拚2027天線模組營收占比破五成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
稜研今日掛牌由創辦人張書維（左二）與共同創辦人林決仁（左一）和證交所總經理李愛玲、台新證券副董事長郭嘉宏與勤業眾信會計師莊碧玉共同主持掛牌儀式並合影。圖／稜研提供
稜研今日掛牌由創辦人張書維（左二）與共同創辦人林決仁（左一）和證交所總經理李愛玲、台新證券副董事長郭嘉宏與勤業眾信會計師莊碧玉共同主持掛牌儀式並合影。圖／稜研提供

稜研科技（7812，以下簡稱稜研）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年。稜研董事長與共同創辦人張書維和資深副總林決仁共同創立，目前產品已由研發驗證階段邁入商用交付與量產。

稜研科技是一家全球市場導向的毫米波通訊技術與解決方案商，客戶分布於歐美、亞洲與大洋洲市場，產品涵蓋毫米波研發與驗證儀器、樂高式相控陣列天線與次系統模組，應用於5G/6G、衛星與國防產業。

張書維表示：「今天在創新板上市就代表稜研從新創畢業了。我們必須快速成長、進化，靠著前十二年累積來的挫折與經驗，運用在每一個決定裡。我們要從產業的參與者，升級為關鍵的要角。成為產業裡真正被倚賴、被信任的一份子」

Mordor Intelligence統計，全球毫米波技術市場規模預估將由2025年的45.2億美元，成長至2032年的205億美元。 太空經濟方面，根據世界經濟論壇(World Economic Forum) 與麥肯錫報告，全球太空經濟規模將自2023年的6,300億美元，成長至2035年的1.8兆美元。

低軌衛星應用已從商業通訊、環境監測與科研，擴展至太空軍事範疇。美國太空軍9月16日宣布最新採購策略，透過「衛星通訊增援資源計畫」（SCAR）向產業界徵求可支援衛星控制網路的商用解決方案，技術範疇明確涵蓋相控陣列天線，並開放非傳統商用供應商參與。業界分析由於任務涉及國防機密，紅色供應鏈極有可能排除在外，台灣業者較歐美同業更具製造供應鏈等優勢，具備相控陣列天線技術的台灣業者可望受惠。

稜研表示，在5G/6G固定無線網路（FWA）領域，稜研以相控陣列天線模組供應商角色，已成為新興市場電信商大型毫米波專案的少數合格供應商之一，正加速場域驗證以備量產。稜研營收結構，天線模組已成為稜研成長的核心動能：占比從2024年的5.62%，快速提升至2025年的30.30%，公司目標2027年突破50%。

稜研指出，隨9月22日正式掛牌上市，公司資本結構更形穩健，資金部位充裕，將全力支應天線模組量產產能擴充及台灣供應鏈深化整合。公司未來將強化5G/6G、衛星與國防三大市場的全球布局，邁向規模化量產提供堅實後盾，且持續拓展新客戶與新應用領域，為長期成長注入更多動能。

營收 科技 毫米波

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