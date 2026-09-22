稜研科技今日掛牌 拚2027天線模組營收占比破五成

稜研科技（7812，以下簡稱稜研）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年。稜研董事長與共同創辦人張書維和資深副總林決仁共同創立，目前產品已由研發驗證階段邁入商用交付與量產。

稜研科技是一家全球市場導向的毫米波通訊技術與解決方案商，客戶分布於歐美、亞洲與大洋洲市場，產品涵蓋毫米波研發與驗證儀器、樂高式相控陣列天線與次系統模組，應用於5G/6G、衛星與國防產業。

張書維表示：「今天在創新板上市就代表稜研從新創畢業了。我們必須快速成長、進化，靠著前十二年累積來的挫折與經驗，運用在每一個決定裡。我們要從產業的參與者，升級為關鍵的要角。成為產業裡真正被倚賴、被信任的一份子」

Mordor Intelligence統計，全球毫米波技術市場規模預估將由2025年的45.2億美元，成長至2032年的205億美元。 太空經濟方面，根據世界經濟論壇(World Economic Forum) 與麥肯錫報告，全球太空經濟規模將自2023年的6,300億美元，成長至2035年的1.8兆美元。

低軌衛星應用已從商業通訊、環境監測與科研，擴展至太空軍事範疇。美國太空軍9月16日宣布最新採購策略，透過「衛星通訊增援資源計畫」（SCAR）向產業界徵求可支援衛星控制網路的商用解決方案，技術範疇明確涵蓋相控陣列天線，並開放非傳統商用供應商參與。業界分析由於任務涉及國防機密，紅色供應鏈極有可能排除在外，台灣業者較歐美同業更具製造供應鏈等優勢，具備相控陣列天線技術的台灣業者可望受惠。

稜研表示，在5G/6G固定無線網路（FWA）領域，稜研以相控陣列天線模組供應商角色，已成為新興市場電信商大型毫米波專案的少數合格供應商之一，正加速場域驗證以備量產。稜研營收結構，天線模組已成為稜研成長的核心動能：占比從2024年的5.62%，快速提升至2025年的30.30%，公司目標2027年突破50%。

稜研指出，隨9月22日正式掛牌上市，公司資本結構更形穩健，資金部位充裕，將全力支應天線模組量產產能擴充及台灣供應鏈深化整合。公司未來將強化5G/6G、衛星與國防三大市場的全球布局，邁向規模化量產提供堅實後盾，且持續拓展新客戶與新應用領域，為長期成長注入更多動能。