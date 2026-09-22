陽明法說會／塞港成貨櫃航運新常態 美國線維持高檔

陽明海運（2609）22日法說會表示，第4季貨量預期逐步走緩，歐洲線運價出現修正屬正常季節性現象，但美東線受巴拿馬運河水位及航線運力影響，運價第4季有望維持相對高水準；整體市場在塞港支撐下，供需調整仍相對穩定。

貨櫃航運市場進入第4季傳統淡季，但全球港口塞港、船舶大型化及極端氣候等因素，使全球貨櫃航運供需仍維持相對緊俏。

陽明指出，全球貨櫃航運目前面臨四大結構性問題，包括船舶大型化、港口擴建速度追不上船隊成長、極端氣候影響港口及運河，以及碼頭勞資協商等，使塞港問題不再只是短期現象，而可能成為影響航運市場的重要變數。

其中，船舶大型化速度快，但全球主要港口擴建速度相對緩慢，部分港口甚至面臨腹地不足、水深限制等問題，導致大型船舶進港後的裝卸及周轉時間拉長。陽明認為，未來港口擴建若無法跟上船舶大型化腳步，塞港問題仍會持續存在。

氣候因素也加劇港口及航道的不確定性。陽明指出，今年東南亞颱風較多，影響港口作業；歐、美部分地區出現高溫、缺水等異常天候，也牽動巴拿馬等主要運河航行條件。此外，德國碼頭工人近期進入勞資協商，勞資議題也可能成為歐洲港口營運的長期變數。

巴拿馬運河方面，陽明表示，近期新規定有助大型船舶通過，陽明目前以約1.3萬TEU船舶為主力，相對具備船型優勢。巴拿馬運河水位變化也是美東航線運價維持高檔的重要因素，即使第4季運價出現季節性修正，美東線仍有機會維持相對高水準。

至於美西線，陽明表示，美西、美東航線不會完全脫鉤，主要原因在於北美整體貨量會在不同港口間移動，當美東線受到運力或航道因素影響時，貨量也可能轉向美西，兩大航線運價仍具有連動性。

近期亞洲近洋線運價明顯上漲，陽明分析，除了傳統亞洲航線進入旺季外，港口塞港也造成有效運力減少，使亞洲區域航線供需更加緊張，推升市場運價。

紅海航線是否復航，也是第4季市場關注焦點。陽明表示，目前確實已有部分航商、部分航線嘗試重返紅海及相關航道，但目前仍非主流航線，且「經過」並不代表航道已完全安全。陽明強調，公司仍以人員安全、貨物安全為最高原則，會持續觀察市場變化，再評估是否有新的航線解決方案。

中東局勢方面，陽明指出，荷莫茲海峽目前情況仍相當嚴峻，部分貨物只能運送至周邊港口，但當地基礎設施不足，接駁及後續物流能力難以達到正常航運水準，因此中東航線短期內要恢復過去的運輸榮景仍有難度。至於未來是否能在外海尋找適合的替代方案，陽明表示，目前仍言之過早，將視局勢發展評估。

展望第4季，陽明表示，雖然進入傳統淡季，貨量會逐步走緩，但目前市場仍受到塞港及部分補庫存需求支撐，因此供需不至於快速失衡。歐洲線進入淡季後，運價出現些微修正屬正常現象；美東線則因巴拿馬運河水位及有效運力因素，仍可維持相對高檔。

從營收表現來看，陽明8月營收為216.11億元，較7月增加3.7%，公司表示，運價變化不會在單一月份立即完整反映在營收，必須拉長時間觀察；目前陽明累計營收年增幅度仍呈擴大趨勢，與市場運價走勢逐步反映。

至於2027年貨櫃航運市場運價，陽明表示，目前仍應以市場供需為主要觀察因素，明年供需預測仍存在不確定性，市場普遍預估今年全球貨櫃航運供過於求約2%左右，但明年的實際供需仍須觀察新船交付、航線調整、紅海復航及全球經濟需求等變化，較明確的市場判斷仍要等到明年第1季。