快訊

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛預估廣達下半年營收持平 股價小幅震盪

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣達（2382）22日股價於平盤附近震盪，震幅小於3%，收盤價342元，下跌2.5元，跌幅0.73%，成交量10,831張。外資高盛於報告中指出，受到PC出貨放緩及 AI 伺服器機櫃面臨新舊機種交替期，廣達下半年營收成長將放緩，預計和上半年持平。

高盛表示，廣達 7 月與 8 月的 PC 出貨量分別年減 30% 與 37%，顯現出上半年提前拉貨的影響及記憶體成本高漲下的疲弱拉貨需求。不過第4季在新一代 AI 伺服器機櫃開始放量出貨的加持下，產品ASP提升將有助於營收逐漸回溫。

高盛指出，在北美CSP的強勁資本支出下，將同步帶動AI伺服器以及通用型伺服器需求成長，加上客戶要求產能分散，預計廣達 2026 年和 2027 年資本支出將分別維持在 440 億及 320 億新台幣的高檔水準，以滿足客戶需求。

高盛 廣達 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高盛上調緯穎目標價 通用型、ASIC雙成長動能推升營運表現

台股漲81點收47,800點留長上影線 盤中及收盤指數同創新高

台股ETF 科技型當家

台股創歷史新高！聯發科、日月光領軍衝4萬8 信驊飆破2.1萬元改寫天價

相關新聞

高盛預估廣達下半年營收持平 股價小幅震盪

廣達（2382）22日股價於平盤附近震盪，震幅小於3%，收盤價342元，下跌2.5元，跌幅0.73%，成交量10,831張。外資高盛於報告中指出，受到PC出貨放緩及 AI 伺服器機櫃面臨新舊機種交替期，廣達下半年營收成長將放緩，預計和上半年持平。

稜研於台灣創新板掛牌上市 上漲逾16%

稜研科技*-創（7812）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年，上漲逾16%，股價來到70元。

漢測上櫃中籤戶紅包再變厚 首日衝4,825元、一張價差逾257萬元

興櫃股王漢測（7856）22日正式上櫃，對先前幸運抽中的投資人而言，掛牌首日又迎來一波「紅包加碼」。漢測承銷價每股2,250元，今日正式轉上櫃後，股價以4,400元開出，盤中最高進一步衝上4,825元，截至上午10時許仍在4,800元附近，大漲逾一倍。

外資狂買23.58萬張 友達爆逾78萬張大量飆漲停 群創也上漲

面板雙虎積極轉型，吸引外資買盤青睞，統計21日外資狂買友達（2409）23萬5,893張，同時也買超群創（3481）33,145張，友達23日開高後飆上漲停36.65元，成交量高居冠軍，早盤就爆出逾78萬張的成交量，群創也是上漲表現。

台積電A14拚2028年量產 股價反彈一度重返2,500元以上

台積電（2330）A14製程拚2028年量產，進度按部就班推進，業界傳出台積電A14預定2027年展開試產，先後於竹科寶山晶圓20廠、中科25廠導入試產。另外隨著國際股市趨穩，台積電今日股價反彈一度重返2,500元以上，早盤最高來到2,510元，市值回升至64.7兆元以上。

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬元

漢測（7856）22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，早盤以4,400元開出，上漲2,150元，漲幅95.55%，股價一度衝高至4,745元，大漲2,495元，漲幅110.88%，若是幸運中籤者賣在這個價位，可獲利249.5萬元，可說是抽1張賺1張多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。