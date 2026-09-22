高盛預估廣達下半年營收持平 股價小幅震盪

廣達（2382）22日股價於平盤附近震盪，震幅小於3%，收盤價342元，下跌2.5元，跌幅0.73%，成交量10,831張。外資高盛於報告中指出，受到PC出貨放緩及 AI 伺服器機櫃面臨新舊機種交替期，廣達下半年營收成長將放緩，預計和上半年持平。

高盛表示，廣達 7 月與 8 月的 PC 出貨量分別年減 30% 與 37%，顯現出上半年提前拉貨的影響及記憶體成本高漲下的疲弱拉貨需求。不過第4季在新一代 AI 伺服器機櫃開始放量出貨的加持下，產品ASP提升將有助於營收逐漸回溫。

高盛指出，在北美CSP的強勁資本支出下，將同步帶動AI伺服器以及通用型伺服器需求成長，加上客戶要求產能分散，預計廣達 2026 年和 2027 年資本支出將分別維持在 440 億及 320 億新台幣的高檔水準，以滿足客戶需求。