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稼動率滿載且大擴產能 法人調高大量獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

大量（3167）隨人工智慧（AI）晶片需求量與規格同步成長，帶動印刷電路板（PCB）CCD高階背鑽機需求暢旺，目前稼動率滿載，並積極擴充產能，法人看好未來營運成長動能，調升獲利預估值及目標價

法人分析，大量目前主力產品為PCB CCD高階背鑽機，隨AI晶片需求量及規格同步成長，帶動背鑽機設備量與精度需求暴增，2025年高階設備出貨501台，年增196%，2026年訂單能見度達800台，設備交期從三個月拉長至九個月，推估全年出貨成長幅度有機會接近去年水準。

針對未來潛力產品TM量測機系列，法人指出，2025年首度推出TM2，並出貨27台，2026年上半年以TM3大平台單軸機為主，未來則以TM4大平台四軸機為主，2026第2季開始接單並於第3季陸續出貨，帶動單價與毛利提升。

法人表示，大量接單後通常先進入備料與組裝帶動存貨提升，部分客戶下單時會支付20%至30%訂金形成合約負債，部分客戶出貨才付款，最終完成安裝、測試與客戶驗收後，一次認列營收並收取尾款。

目前從下單至出貨歷時約需二至三季，出貨到認列再歷時約一季。法人評估，大量合約負債從2025年底7.5億元成長至2026年第2季15億元，保守假設合約負債約略反應未來三季20%在手訂單，目前在手訂單將逾75億元，已超越2025年全年營收水準，顯示需求強勁。

法人 目標價 PCB

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