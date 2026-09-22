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成長動能延續至2028年 法人調升富世達獲利預估值及目標價
富世達（6805）第3季營收及毛利率可望優於預期，法人看好，隨2027年成長動能明確，加上輝達（NVIDIA）Vera Rubin Ultra規格逐漸明朗，單櫃水冷頭產值持續增加，調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，富世達第3季伺服器相關產品營收比重，較前一季的50%至60%明顯提升達80%以上，扮演主要成長動能，隨手機客戶9月新機發表，加上QD快接頭訂單持續走強，預期下半年營收可望逐季向上。
富世達持續拓展新客戶，將有利在QD領域滲透率增加，法人評估，現階段QD月產能約300萬，訂單展望樂觀，預期第4季將再新增產能約50%。
展望2027年，法人表示，富世達主要成長來源除AWS出貨預計明年第1季開始明顯增溫外，Meta、谷歌、微軟等雲端服務供應商（CSP）皆於AI伺服器導入水冷方案，出貨量可望放大並貢獻全年營收。
此外，隨VR200自2026年下半年開始出貨，富世達在浮動接頭持續出貨後，水冷接頭應用由交換托盤延伸至運算托盤、分歧管，且營收貢獻延續至2027年全年。Vera Rubin Ultra交換托盤內QD用量倍數增加，運算托盤相關有十顆MQD改為ZQD有利單價提升，整體水冷頭產值將進一步提升。
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