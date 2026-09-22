成長動能延續至2028年 法人調升富世達獲利預估值及目標價

美國聯準會上周升息一碼，終結為期兩年的降息循環。這次升息雖未出乎市場意料，但會後偏鷹的政策訊號，仍讓市場擔心新一輪升息循環是否就此展開，進而壓抑股市表現。「鉅亨買基金」認為，目前通膨上行不全然源自需求過熱，聯準會是否持續升息仍有變數；相較於反覆猜測利率方向，企業獲利才是決定股市中長期走勢的關鍵。在AI需求持續轉化為訂單與營收下，台股、美股及科技股基金仍具長線投資價值，投資人可把握市場拉回時機，採取分批布局策略。

2026-09-22 09:01