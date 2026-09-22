稜研於台灣創新板掛牌上市 上漲逾16%

稜研科技*-創（7812）今日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年，上漲逾16%，股價來到70元。

稜研由董事長張書維與共同創辦人既資深副總林決仁共同創立，目前產品已由研發驗證階段邁入商用交付與量產。

稜研科技是全球市場導向的毫米波通訊技術與解決方案商，客戶分布於歐美、亞洲與大洋洲市場，產品涵蓋毫米波研發與驗證儀器、樂高式相控陣列天線與次系統模組，應用於5G/6G、衛星與國防產業。

張書維表示，今天在創新板上市就代表稜研從新創畢業了。我們必須快速成長、進化，靠著前十二年累積來的挫折與經驗，運用在每一個決定裡。我們要從產業的參與者，升級為關鍵的要角。成為產業裡真正被倚賴、被信任的一份子

根據Mordor Intelligence統計，全球毫米波技術市場規模預估將由2025年的45.2億美元，成長至2032年的205億美元。

太空經濟方面，根據世界經濟論壇(World Economic Forum) 與麥肯錫報告，全球太空經濟規模將自2023年的6,300億美元，成長至2035年的1.8兆美元。

太空軍事化趨勢明朗 非紅供應鏈迎結構性商機

低軌衛星應用已從商業通訊、環境監測與科研，擴展至太空軍事範疇。

美國太空軍9月16日宣布最新採購策略，透過「衛星通訊增援資源計畫」（SCAR）向產業界徵求可支援衛星控制網路的商用解決方案，技術範疇明確涵蓋相控陣列天線，並開放非傳統商用供應商參與。

業界分析，由於任務涉及國防機密，紅色供應鏈極有可能排除在外，台灣業者較歐美同業更具製造供應鏈等優勢，具備相控陣列天線技術的台灣業者可望受惠。

毫米波系統供應鏈環節眾多，但關鍵核心在於天線模組。稜研指出，毫米波天線模組須同時整合射頻電路設計、AiP 封裝製程與波束成形演算法，研發周期長且驗證嚴苛，能兼具高頻系統整合能力與量產良率的供應商極為有限，稜研是其中之一。

稜研與美商衛星通訊設備商 Comtech 的合作，就是例證。Comtech 是全球前四大衛星數據機供應商之一，也是美國國防部的關鍵合作商。雙方合作積極延伸至衛星軍事應用領域。

Comtech 在全球業者中選擇稜研，看重的是稜研整合設計與軟體定義的相控陣列天線模組：可在多個軌道間靈活切換，也能快速客製。這代表國際夥伴肯定稜研在衛星通訊的技術優勢，並將合作延伸至更高規格的應用場景，也為太空軍的潛在商機鋪路。

稜研表示，在5G/6G固定無線網路（FWA）領域，稜研以相控陣列天線模組供應商角色，已成為新興市場電信商大型毫米波專案的少數合格供應商之一，正加速場域驗證以備量產；國防通訊領域則切入中東地區AESA相控陣列雷達與通訊模組供應鏈，補上原供應商缺口，目前進入實機交付與驗測階段；多軌衛星領域與Comtech合作開發「One Modem, One Antenna」多軌道使用者終端，已完成多顆在軌衛星端對端連線測試，並洽談在地組裝代工，朝商用出貨邁進。

張書維指出，對毫米波硬體公司而言，系統思維的技術代表其具備跨案重複沿用、快速複製的「規模化能力」，不僅能大幅降低單一專案的研發與驗證成本，更為公司奠定跨垂直市場擴張的紮實價值基石。

從營收結構來看，天線模組已成為稜研成長的核心動能：占比從2024年的5.62%，快速提升至2025年的30.30%，目標2027年突破50%。

至今稜研已取得143項全球專利、另有70項審查中，專利布局涵蓋相控陣列天線模組、AiP天線封裝與波束成形演算法兩大核心。公司採Fabless輕資產模式，生產製造100%委外，深度整合台灣半導體與封測供應鏈，打造符合國際局勢的非紅供應鏈，技術能力已獲多家Tier-1客戶認證。

稜研科技表示，隨9月22日正式掛牌上市，公司資本結構更形穩健，資金部位充裕，將全力支應天線模組量產產能擴充及台灣供應鏈深化整合。稜研將以台灣核心半導體與封測實力為後盾，攜手供應鏈夥伴共同角逐國際毫米波市場，強化5G/6G、衛星與國防三大市場的全球布局，為公司邁向規模化量產提供堅實後盾。稜研亦表示，公司將持續拓展新客戶與新應用領域，為長期成長注入更多動能。