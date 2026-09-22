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嘉澤盤中拉漲停 NPO Socket 2027年量產
中央處理器（CPU）插槽（Socket）廠商嘉澤（3533）22日股價強勢表態，盤中漲停鎖死，漲停價1,745元，該公司第3季業績將持平第2季，第4季在CPU新平台小量生產，明年大量出貨之下，樂觀看待2027年營運展望。
針對NPO/CPO相關產品開發進度，嘉澤主要以NPO Socket為主，產品已接近完成並做好量產準備，2026年貢獻有限，最快2027年下半年量產；此外，嘉澤亦進行ARM架構CPU Socket及GPU/ASIC Socke的專案開發。
法人認為，嘉澤2026年仍屬新舊平台轉換與新品投入期，短期獲利受原物料與缺料影響，隨著OakStream、Venice、SOCAMM、QD等新平台與新產品於2027年陸續放量，營收成長動能有望重新加速，NPO則提供額外EPS上修空間。
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