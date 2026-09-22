漢測上櫃中籤戶紅包再變厚 首日衝4,825元、一張價差逾257萬元

興櫃股王漢測（7856）22日正式上櫃，對先前幸運抽中的投資人而言，掛牌首日又迎來一波「紅包加碼」。漢測承銷價每股2,250元，今日正式轉上櫃後，股價以4,400元開出，盤中最高進一步衝上4,825元，截至上午10時許仍在4,800元附近，大漲逾一倍。

若以盤中最高價4,825元計算，相較承銷價2,250元，每股價差達2,575元，中籤一張的投資人，帳面價差最高來到257.5萬元。即使以4,800元計算，一張價差仍有255萬元，也讓原本就被市場視為「超級大紅包」的漢測申購案，在掛牌首日再度成為市場焦點。

漢測此次掛牌受到高度關注，除了承銷價與興櫃交易價格存在明顯落差，背後也有營運高速成長支撐。公司今年前八月累計營收31.7億元，年增125.94%，已超越2025年全年24.25億元，隨客製化產品占比持續提升，近年獲利成長速度也明顯高於營收。

漢測成立於2004年，深耕半導體測試市場逾20年，目前業務涵蓋探針卡與清潔材料、半導體設備及客製化產品，以及工程服務三大領域，同時也是日系晶圓針測機（Prober）大廠重要合作夥伴，從設備裝機、移機、改機一路延伸至維修、耗材及模組供應。

在既有晶圓測試業務之外，漢測也將高速記憶體SLT、先進封裝設備及矽光子CPO測試列為下一階段三大成長方向。其中，公司近期與光子自動化設備業者ficonTEC展開合作，結合其光子自動化、精密對位技術，以及漢測在晶圓級測試系統組裝、工程服務與OEM／ODM客製化能力，搶攻CPO由研發驗證走向量產後衍生的測試設備需求。