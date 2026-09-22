外資狂買23.58萬張 友達爆逾78萬張大量飆漲停 群創也上漲

面板雙虎積極轉型，吸引外資買盤青睞，統計21日外資狂買友達（2409）23萬5,893張，同時也買超群創（3481）33,145張，友達23日開高後飆上漲停36.65元，成交量高居冠軍，早盤就爆出逾78萬張的成交量，群創也是上漲表現。

友達繼傳出與台積電（2330）攜手衝刺面板級封裝後，再傳出英特爾也找上門，搶攻Micro LED基板先進封裝；友達董事長彭双浪在先前的法說會時表示，先進封裝及玻璃基板等領域都已布局，攜手合作夥伴共同開發中，但未透露合作對象；市場先前則是傳出友達與台積電合作進軍面板級封裝。

除了台積電，最新的消息則是傳出有意衝刺先進封裝布局、近期跨入Micro LED基板先進封裝領域的英特爾也找上友達，將合作衝刺CPO與高密度算力晶片整合方案；另外，全球玻璃基板與材料科學龍頭康寧也與群創、友達、正達（3149）等台廠，衝刺面板級封裝（PLP）領域。

友達21日以漲停收盤，外資更是買超23萬5,893張，22日股價續強，早盤以34.9元開高後衝達漲停36.65元，成交量逾78萬張， 居個股成交量冠軍；群創以50.6元開出，一度衝達52元， 盤中成交量逾23萬張，僅次友達。