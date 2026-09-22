台積電A14拚2028年量產 股價反彈一度重返2,500元以上

台積電（2330）A14製程拚2028年量產，進度按部就班推進，業界傳出台積電A14預定2027年展開試產，先後於竹科寶山晶圓20廠、中科25廠導入試產。另外隨著國際股市趨穩，台積電今日股價反彈一度重返2,500元以上，早盤最高來到2,510元，市值回升至64.7兆元以上。

依據台積電官方資訊，A14是台積公司下一世代先進邏輯製程技術，透過尺寸微縮實現全製程節點的效能、功耗及面積的進步。

A14製程技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型，其亦有望透過增進裝置端AI功能（On-Board AI Capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14製程技術截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

與台積領先業界的N2製程相比，A14將在相同功耗下，提升達10-15%的速度；或在相同速度下，降低25-30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。結合台積在奈米片電晶體方面的設計技術協同優化經驗，台積更將其TSMC NanoFlex™標準單元架構發展為NanoFlex™ Pro，以實現更好的效能、能源效率和設計靈活性。A14預計於2028年開始量產。

A13技術為A14家族的延伸。A13較A14更為升級，透過創新的97%光學微縮（Optical Shrink），實現了6%的晶粒面積縮減（Die Area Saving）。藉由持續的設計與技術協同優化（DTCO），A13也進一步提升效能與功耗效率。此外，A13的設計規則與A14完全向後相容，以確保矽智財（IP）的順利移轉。A13預計於2029年開始量產。