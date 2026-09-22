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幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為漢測董事長林冬青。聯合報系資料照
圖為漢測董事長林冬青。聯合報系資料照

漢測（7856）22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，早盤以4,400元開出，上漲2,150元，漲幅95.55%，股價一度衝高至4,745元，大漲2,495元，漲幅110.88%，若是幸運中籤者賣在這個價位，可獲利249.5萬元，可說是抽1張賺1張多。

漢測上櫃前的競價拍賣最低投得標價為4,138元，最高得標價格為4,568.1元，得標加權平均價格4,272.7元；抽籤時的總合格件數高達35萬3,347件，中籤率0.29%；22日掛牌上櫃，蜜月行情滾燙。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，及半導體設備與客製化產品；過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過5成。

漢測今年上半年營收21.84億元，營業毛利11.99億元，營業利益7.33億元，歸屬於母公司業主淨利5.84億元，每股純益21.5元。

漢測 漲幅 標價

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