面板漲價卻恐旺季不旺 友達、群創仍勁揚原因在此

友達（2409）今日開盤即衝向漲停板36.65元，盤中震盪仍維持在高檔；群創（3481）也上揚到52元，漲幅逾2%。雖然法人認為第4季恐有旺季不旺疑慮，但題材面有利友達股價表現。

群益投顧表示，WitsView 9月TV面板報價止跌，原因在於主要電視品牌業者針對年底旺季需求提前建立庫存；顯示器面板報價持平開出，因面板廠考量零組件成本走高而不願降價；NB面板報價亦僅與今年6月持平。雖然9月TV面板報價止跌，但今年第4季IT面板市場恐有旺季不旺之虞；對多數面板供應鏈個股維持中立（Neutral）的投資建 議。但可留意友達、群創切入Micro LED CPO、CoPoS等新領域，雖對2026年、2027年營收貢獻有限，但轉型成效想像空間大，仍為重要股價題材。

群益投顧表示，9月TV面板報價止跌，年底旺季相關訂單為關鍵，不過，受到記憶體等零組件漲價影響，第4季IT面板市場恐有旺季不旺之虞，尤其中低價機種利潤空間勢必更形壓縮，整體LCD面板供應鏈受到波及程度加劇，不利面板廠業績表現。