台股獲利年增逾五成 鉅亨買基金：AI 需求支撐長線行情

美國聯準會上周升息一碼，終結為期兩年的降息循環。這次升息雖未出乎市場意料，但會後偏鷹的政策訊號，仍讓市場擔心新一輪升息循環是否就此展開，進而壓抑股市表現。「鉅亨買基金」認為，目前通膨上行不全然源自需求過熱，聯準會是否持續升息仍有變數；相較於反覆猜測利率方向，企業獲利才是決定股市中長期走勢的關鍵。在AI需求持續轉化為訂單與營收下，台股、美股及科技股基金仍具長線投資價值，投資人可把握市場拉回時機，採取分批布局策略。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，從近期通膨與勞動市場數據來看，聯準會這次升息可能有些操之過急。2026年以來，美國非農就業平均每月僅新增約8萬人，失業率平均約4.25%，平均時薪年增率也放緩至約3.1%；核心消費者物價指數年增率則由2022年超過6%的高峰，回落至約2.4%。整體來看，就業市場正逐步降溫，薪資與核心通膨也未重新加速，並未出現需求全面過熱的跡象。即使近期物價有所反覆，也更多受到能源價格、戰爭及供應中斷等因素影響。

正因這波通膨並非單純由需求過熱所造成，未來一段時間，市場恐怕會持續在「繼續升息」與「重新降息」之間反覆定價。張榮仁分析，若油價續漲、戰事升溫或供應中斷，通膨可能再度抬頭，聯準會也將維持緊縮立場；反之，若能源價格回落、薪資漲幅持續收斂，政策又可能重新轉向。在利率方向尚未明朗前，市場對經濟數據及聯準會訊號將更加敏感，短線震盪也可能隨之加劇。投資人若跟著單一數據追高殺低，反而容易在市場來回擺盪中錯失長期成長機會。

高利率確實會提高企業融資成本，使部分仰賴舉債的建廠與擴產計畫放慢，高估值股票也可能因折現率上升而面臨修正。然而，張榮仁強調，利率影響的是市場願意給多少評價，企業獲利才是決定股價長期方向的關鍵。那斯達克100指數近一年每股盈餘成長22.3%，未來一年增幅預估達47.8%；台灣加權指數近一年每股盈餘成長50.9%，未來一年預估仍達47.5%，顯示AI需求已從市場題材轉化為實際訂單與獲利。科技巨頭也不會因一次升息便停止AI投資，而是更加重視資本效率與回收速度，供應鏈完整的台灣仍將是主要受惠市場。

張榮仁建議，面對利率反覆與AI成長並存的環境，投資人與其猜測聯準會下一步，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會。目前台股表現仍相對強勢，AI伺服器、先進製程、散熱、電力及網通等需求亦具支撐，但考量產業集中度高、波動較大，可透過台股基金借重經理人的選股與調整能力，再搭配美國或全球股票型基金分散風險。進場方式則可採定期定額、分批買進，或運用「鉅亨超底王」在市場急跌時自動加碼，以紀律取代對利率轉折的猜測，穩健參與AI與企業獲利的長期成長。