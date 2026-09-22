快訊

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

聽新聞
0:00 / 0:00

稜研科技今掛牌創新板 天線模組拚2027年營收占比突破五成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

稜研科技*-創（7812）22日於台灣創新板正式掛牌上市，以每股60元承銷價掛牌，恰逢公司成立12周年。稜研由董事長張書維與共同創辦人暨資深副總林決仁共同創立，目前產品已由研發驗證階段邁入商用交付與量產。

稜研科技是一家全球市場導向的毫米波通訊技術與解決方案商，客戶分布於歐美、亞洲與大洋洲市場，產品涵蓋毫米波研發與驗證儀器、樂高式相控陣列天線與次系統模組，應用於5G/6G、衛星與國防產業。

張書維表示：「今天在創新板上市就代表稜研從新創畢業了。我們必須快速成長、進化，靠著前12累積來的挫折與經驗，運用在每一個決定裡。我們要從產業的參與者，升級為關鍵的要角。成為產業裡真正被倚賴、被信任的一份子」

根據Mordor Intelligence統計，全球毫米波技術市場規模預估將由2025年的45.2億美元，成長至2032年的205億美元。 太空經濟方面，根據世界經濟論壇(World Economic Forum) 與麥肯錫報告，全球太空經濟規模將自2023年的6,300億美元，成長至2035年的1.8兆美元。

低軌衛星應用已從商業通訊、環境監測與科研，擴展至太空軍事範疇。美國太空軍9月16日宣布最新採購策略，透過「衛星通訊增援資源計畫」（SCAR）向產業界徵求可支援衛星控制網路的商用解決方案，技術範疇明確涵蓋相控陣列天線，並開放非傳統商用供應商參與。業界分析由於任務涉及國防機密，紅色供應鏈極有可能排除在外，台灣業者較歐美同業更具製造供應鏈等優勢，具備相控陣列天線技術的台灣業者可望受惠。

毫米波系統供應鏈環節眾多，但關鍵核心在於天線模組。如同 AI 伺服器供應鏈中，傳統主板組裝與一般零組件供應相對成熟，高階液冷散熱與先進封裝卻因客製化門檻高與產能受限成為關鍵卡關環節；毫米波天線模組須同時整合射頻電路設計、AiP 封裝製程與波束成形演算法，研發周期長且驗證嚴苛，能兼具高頻系統整合能力與量產良率的供應商極為有限，稜研是其中之一。

稜研與美商衛星通訊設備商 Comtech 的合作，就是例證。Comtech 是全球前四大衛星數據機供應商之一，也是美國國防部的關鍵合作商。雙方合作積極延伸至衛星軍事應用領域。

Comtech 在全球業者中選擇稜研，看重的是稜研整合設計與軟體定義的相控陣列天線模組：可在多個軌道間靈活切換，也能快速客製。這代表國際夥伴肯定稜研在衛星通訊的技術優勢，並將合作延伸至更高規格的應用場景，也為太空軍的潛在商機鋪路。

稜研表示，在5G/6G固定無線網路（FWA）領域，稜研以相控陣列天線模組供應商角色，已成為新興市場電信商大型毫米波專案的少數合格供應商之一，正加速場域驗證以備量產；國防通訊領域則切入中東地區AESA相控陣列雷達與通訊模組供應鏈，補上原供應商缺口，目前進入實機交付與驗測階段；多軌衛星領域與Comtech合作開發「One Modem, One Antenna」多軌道使用者終端，已完成多顆在軌衛星端對端連線測試，並洽談在地組裝代工，朝商用出貨邁進。

張書維指出，對毫米波硬體公司而言，系統思維的技術代表其具備跨案重複沿用、快速複製的「規模化能力」，不僅能大幅降低單一專案的研發與驗證成本，更為公司奠定跨垂直市場擴張的紮實價值基石。

營收結構來看，天線模組已成為稜研成長的核心動能：占比從2024年的5.62%，快速提升至2025年的30.30%，公司目標2027年突破50%。

稜研已取得143項全球專利、另有70項審查中，專利布局涵蓋相控陣列天線模組、AiP天線封裝與波束成形演算法兩大核心。公司採Fabless輕資產模式，生產製造100%委外，深度整合台灣半導體與封測供應鏈，打造符合國際局勢的非紅供應鏈，技術能力已獲多家Tier-1客戶認證。

稜研科技表示，隨9月22日正式掛牌上市，公司資本結構更形穩健，資金部位充裕，將全力支應天線模組量產產能擴充及台灣供應鏈深化整合。稜研將以台灣核心半導體與封測實力為後盾，攜手供應鏈夥伴共同角逐國際毫米波市場，強化5G/6G、衛星與國防三大市場的全球布局，為公司邁向規模化量產提供堅實後盾。稜研亦表示，公司將持續拓展新客戶與新應用領域，為長期成長注入更多動能。

營收 創新板 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

中華電「科技少林寺」加速專利活化 秀智慧城市、資安防詐等多元解方

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

臻鼎攻AI先進封裝載板 旗下禮鼎規劃建四座廠

相關新聞

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬元

漢測（7856）22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，早盤以4,400元開出，上漲2,150元，漲幅95.55%，股價一度衝高至4,745元，大漲2,495元，漲幅110.88%，若是幸運中籤者賣在這個價位，可獲利249.5萬元，可說是抽1張賺1張多。

華星光奪邁威爾大單

華星光（4979）接單報捷，拿下光通訊巨頭邁威爾（Marvell）的800G ZR／ZR+等光被動元件委外大單，並攻入美系雲端大咖供應鏈，業績看俏。

外資狂買23.58萬張 友達爆逾78萬張大量飆漲停 群創也上漲

面板雙虎積極轉型，吸引外資買盤青睞，統計21日外資狂買友達（2409）23萬5,893張，同時也買超群創（3481）33,145張，友達23日開高後飆上漲停36.65元，成交量高居冠軍，早盤就爆出逾78萬張的成交量，群創也是上漲表現。

台股獲利年增逾五成 鉅亨買基金：AI 需求支撐長線行情

美國聯準會上周升息一碼，終結為期兩年的降息循環。這次升息雖未出乎市場意料，但會後偏鷹的政策訊號，仍讓市場擔心新一輪升息循環是否就此展開，進而壓抑股市表現。「鉅亨買基金」認為，目前通膨上行不全然源自需求過熱，聯準會是否持續升息仍有變數；相較於反覆猜測利率方向，企業獲利才是決定股市中長期走勢的關鍵。在AI需求持續轉化為訂單與營收下，台股、美股及科技股基金仍具長線投資價值，投資人可把握市場拉回時機，採取分批布局策略。

倚強科設美國子公司

倚強科（3219）宣布，將斥資上限300萬美元（逾新台幣9,000萬元），設美國子公司，擴大美國布局。

聯光通衝刺光纖產能

AI基礎建設持續火熱，推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求強勁，光通訊廠聯光通（4903）看準相關商機，投入光纖絲領域，並已開始量產出貨，同時也全力搶進光通訊模組市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。