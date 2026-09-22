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訊聯智藥新品進軍日本

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

訊聯智藥（7808）昨（21）日公布日本市場新進度，人體幹細胞外泌體產品打入日本高端妝品市場，二項新品取得日本厚生勞動省（MHLW）醫藥部外品核可，主攻頭皮育毛及美白等功能性美容領域。

訊聯智藥指出，外泌體研發與代工（Exosome Foundry）效益顯現，今年前八月累計營收較去年同期成長逾二倍，隨著日本高齡化帶動抗老化與肌膚長壽（Skin Longevity）需求，積極開發在美容醫學與功能性美容市場的應用。

總經理李黛苹表示，日本醫美及功能性美容市場對產品安全性及科學實證要求極高，審查門檻相對嚴格。取得「醫藥部外品」核可後，可依核准範圍進行功能訴求，有助產品在日本及亞洲市場的商業化進程。

訊聯智藥除了產品准入，也積極深化布局日本醫學市場，近期參加2026 AMWC Japan「世界美容與抗老醫學大會」，展示人體幹細胞外泌體相關產品與技術，與產業交換色素調節、疤痕照護、肌膚抗衰老、毛髮生長等臨床應用經驗。

李黛苹表示，後續公司將參加秋季雷射光電醫學會、皮膚科醫學會，由臨床醫師持續分享人體幹細胞外泌體科學實證經驗。結合AI與品質管理優勢，加速外泌體從研發、製造到終端產品的全球商業化布局。

日本 外泌體 幹細胞

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