PVC市況回穩 台塑、台化補

台塑（1301）、台化等業者觀察營運，第4季相對看好純苯、AE等產品，PVC則因多國持續對中國大陸產品發動貿易調查等政策，長期供過於求的市況可望改善。

台化指出，烯烴裂解廠長期開動率偏低，裂解汽油產出量不足，連帶限制純苯產出，整體供應偏緊。苯價易受到下游苯乙烯及苯酚需求影響，預期下半年下游需求平穩，純苯加工價差應可維持於盈利區間。

台化表示，8月中以來純苯與輕油間的加工利差放大，台化因應市況調整製程，補入甲苯及混合二甲苯，使苯維持高產出。

PVC產品雖整體仍供過於求，但台塑、華夏等業者均認為，各國對中國大陸產品祭出反傾銷稅、反補貼調查及進口限價等措施，有助PVC市況改善。

台塑表示，今年以來，印度、英國、泰國、韓國及巴西等陸續針對大陸PVC業者祭出反傾銷稅、反補貼調查及進口限價等措施；英國、泰國、韓國、巴西等多國展開反傾銷調查；以及近期大陸內蒙限電、煤炭及電石價格上漲，多家電石法PVC業者停車檢修或降產，低價PVC出口數量減少。

華夏也指出，第3季亞洲PVC各廠延長歲修、降產因應市況疲弱，預估9月至第4季，除大陸以外，其他區域均展開密集檢修，產能收緊，供需結構及行情長期有望改善。