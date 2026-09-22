日友全年拚績增雙位數

日友（8341）受惠半導體製程廢液處理需求及政府石綿瓦專案挹注，營運穩健。法人指出，本土事業廢棄物處置量能提升，帶動今年營運成長動能，全年營收與獲利可望維持增長，年增率上看雙位數。

日友表示，半導體與化工業持續擴產，高濃度氟離子及氨氮等劇毒化學廢液處理需求增溫。全台石綿瓦清除案量龐大，彰濱二期掩埋場加入營運後，大幅擴充固化與掩埋處置能量，成為支撐營運重要動能。

日友彰濱廠預計明年第1季展開大範圍整改升級，其中焚一廠大修預計耗時數月，短期將對營收造成衝擊。不過待設備優化完成後，單次運轉周期拉長且停爐天數縮短，長期有助提升焚化設施稼動率。

中國大陸市場布局方面，日友表示，北京醫廢業務隨天氣轉涼步入旺季，清運量逐步回升，公司評估將閒置產線轉入高溫滅菌再利用領域，並興建鍋爐以減化汙水與降本增效。醫廢業務在當地市占穩固，持續為集團貢獻基本現金流。

法人分析，中國事業廢棄物業務受到當地工業活動低迷與同業低價競爭影響，日照及運城等廠區稼動率承壓。目前日友管理層以穩定現金流為優先策略。