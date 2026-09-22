AI基礎建設持續火熱，推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求強勁，光通訊廠聯光通（4903）看準相關商機，投入光纖絲領域，並已開始量產出貨，同時也全力搶進光通訊模組市場。

2026-09-22 00:45