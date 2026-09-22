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大億吳俊億辭任董座
大億交通（1521）昨（21）日公告，董事長吳俊億正式辭任董事長職務，仍保持董事身分，由副董事長岩邊惠代理，預計9月29日董事會選任新董事長。
大億由吳俊億創立，1988年與日本小糸製作所合資，與帝寶工業、堤維西（TRAMEC）等業者均為全球重要車燈燈具供應商。
吳俊億與日方大股東溝通後，希望積極培養專業經理人，未來持續發揮協調功能，給予公司發展運作的意見。
大億是國產汽車業者車燈的主要供應鏈，近期國產車市場縮減，衝擊營運。8月營收2.48億元，年減6%，今年前八月累計營收25.54億元，年增9.4%。
大億表示，未來仍由現有經營團隊持續推動各項營運策略，強化汽車零組件核心事業，提升營運效率、增強客戶關係與拓展國際市場。
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