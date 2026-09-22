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中華電專利活化 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）研究院加速專利活化，「後量子密碼學」提高車聯網憑證數位信任，獲得國際標準機構採用。

智慧城市交通應用技術導入科技執法也進入各縣市。中華電信研究院院長蘇添財強調，持續轉化創新服務商業化，帶動產業升級與創造國際合作機會。

中華電信研究院是中華電信內部核心研發基地，並鼓勵將研發能力加速推進到市場應用。近年中華電信舉行CHT Tech Day的研發成果發表會，展出具備高度商業價值的前瞻研發成果，2026年強打韌性網路、邊緣AIoT、AI代理、數位信賴等技術。

近年中華電信研究院成立新創育成中心，新育成一家中華創智，看好未來孵化更多潛力小金雞。過往研究院主要提供前瞻技術研發，現在成立新單位，作為內部技術及外部商業機會的連結與落地，加速產品商業化的信心與實證，再透過中華電信集團企分及子公司通路對外銷售。

蘇添財強調，未來持續把專利、論文與實證成果轉化為進入市場應用的創新服務產品，帶動產業升級與創造國際合作機會。中華電信研究院強打後量子密碼、反射陣列天線等技術，將AI與通訊專業深度整合，推動智慧維運實務與產業應用升級，展現智慧交通、資安防詐與永續節能多元成果，擴大國內外合作與商品化效益。

中華電信指出，「後量子密碼學」為基礎的憑證，能提高車聯網憑證數位信任，已獲得國際標準機構採用；智慧城市領域部分，有行車速率偵測、路口事件偵測、數位分身四維車流模擬、高架路段交通狀況估計、廣域智慧停車，以及急診即時量能整合管理等技術成果，用以支援科技執法、交通管理、醫療應變與城市決策。

中華電信指出，隨資安與防詐日趨重要，研究院研發後量子密碼學匿名憑證、訊息防詐偵測與優化、VoIP垃圾發話群辨識及FIDO無密碼認證等技術，展現科技守護民眾生活安全與數位信任。

中華電 專利 車聯網

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