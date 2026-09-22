電感廠三集瑞-KY（6862）轉攻AI電源商機，啟動營運成長動能，目前AI、伺服器及電源相關產品營收占比合計突破55%，下半年營運將優於上半年，明年成長空間更大。

同時，公司看好備援電池模組（BBU）、高壓直流供電（HVDC）及伺服器用電感需求增溫，高單價產品陸續放量，帶動營收與獲利。

三集瑞今年8月營收1.73億元，月減9.8%，年增0.9％，第3季出貨動能較第2季回升，來自AI伺服器、BBU及車用需求，PC客戶仍受記憶體缺貨牽制，但新應用逐步填補傳統業務下滑缺口，營運谷底已過。

公司坦言，記憶體供需吃緊，影響筆電、主機板及顯示卡客戶出貨，研判PC市場明年仍有壓力。公司積極降低對消費性電子依賴，轉向與晶片原廠及大型雲端業者合作，爭取客製化電感訂單。

三集瑞今年8月PC產品占比降至40.46%，AI及伺服器提高至36.22%，BBU從0%成長至10.24%，車用亦增至6.4%，約67%產品為客製化，第2季毛利率回升至35.03%，後續出貨規模擴大，有助進一步改善獲利。

三集瑞看好伺服器用TLVR電感是明年成長重點，相關產品已導入國際晶片大廠伺服器CPU平台，模壓式產品也完成首批交付。海外大型雲端業者與中國AI伺服器需求同步增加，部分材料交期已拉長至16周，預期明年TLVR出貨將明顯放大，公司正持續備料因應。

在新品方面，BBU相關產品供應全球AI晶片與圖形處理器龍頭平台，高瓦數電源用電感與變壓器持續開案，800V HVDC相關產品預計第4季送樣。

在產能部分，泰國新廠力拚12月試產，最晚明年第1季或農曆年後量產；中長期布局固態變壓器（SST）及新世代GPU供電應用，預計2028年開始貢獻業績。