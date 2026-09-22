台光電、台燿海內外擴產

南韓斗山集團近日宣布大舉擴產高階銅箔基板（CCL），產能預計2028年下半年陸續開出，外界關注供需狀況。業界指出，擴產顯示中高階CCL至2028年仍持續供不應求，包含台光電（2383）、台燿、聯茂、騰輝也有海內外擴充計畫。

近期CCL產業需求出現雜音，但台光電日前公布8月營收201.46億元，月增4.8%，年增129.8%，單月首度突破200億元，主要受惠M9等高階CCL出貨逐步提高，對營運持續正向看待。對PTFE CCL混合替代方案，認為2年內影響皆有限，不會取代主流CCL方案。

業界觀察，台光電PCB客戶未來兩年擴產幅度仍持續大於高階CCL開出速度，至於近期業界熱議PTFE，但實際採用規模仍有限，主要因不同的材料對產線調整、生產良率都同步連動，不易取代。

台光電指出，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，憑藉產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等優勢，持續推動營運規模擴張。