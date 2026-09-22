彰化縣首件公辦都市更新案 日勝生、中華搶開發案

彰化縣首件公辦都市更新案「員林市黃金帝國公辦都市更新案」進入招商階段。彰化縣政府昨（21）日在台中舉辦招商說明會，初估總銷逾64億元，包括日勝生（2547）、中華工程等知名開發商都到場，有意爭取此案開發權。

彰化縣政府表示，目前已有六家廠商領取招商文件，其中三家為上市櫃公司，預定10月30日截止收件。昨天到場的開發商，包括日勝生、中華工程、允將建設、圓鼎建設、開富力建設等。

「黃金帝國」大樓位於員林車站前，原高14層，曾是當地商圈地標。大樓於1991年完工，營運約八年後遭逢921地震，因結構受損、產權複雜及長期缺乏管理而逐漸荒廢。

彰化縣長王惠美表示，「黃金帝國」是彰化首件公辦都更案，歷經長時間推動，希望透過招商找到優質夥伴，共同開發站前土地。此案初步規劃興建地下四層、地上22樓建築，保守估計總銷約64億元。