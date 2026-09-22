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國揚高鐵公辦都更 動土
國揚（2505）集團旗下欣揚開發得標的「左營高鐵科技之心商三公辦都更案」昨（21）日動土。將斥資188億元，打造結合A級辦公室、智慧商場、旅館及智慧節能住宅之複合型地標。
「左營高鐵科技之心商三A、B土地都市更新案」的動土典禮，昨日中午於B基地現場舉行，包括高雄市陳其邁、國揚集團創辦人侯西峰、欣揚國際開發董事長侯嘉騏、兆豐銀行董事長董瑞斌均與會，見證這座北高雄門戶新地標的興建里程碑。
陳其邁表示，左營高鐵站擁有三鐵共構優勢，但通車後基地閒置近20年光景，未能發揮TOD群聚效應。因此上任後隨即推動高雄產業轉型，並配合中央政策推動半導體S廊帶發展策略，提出「北城計畫」，除了將中油煉油廠變更為「楠梓產業園區」並提供台積電設置2奈米廠，同時推動左營高鐵站區開發，定位左營高鐵科技之心成為北高新門戶及科技產業聚落。
財政局局長李瓊慧表示，本案整體規劃於A、B兩塊基地興建三棟大樓，其中，A基地將建置左營轉運站及A級商業辦公空間；B基地規劃公共托育機構、里民活動中心、公園及地下停車場等公益設施，並引進旅館與智慧住宅，提供優質公共設施。
此外，本案最大亮點為規劃「空中大綠台兼立體人行通道」，立體化串聯左營高鐵站與A、B兩塊基地，提供市民與旅客極佳的綠化城市景觀與舒適無障礙的步行空間。
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