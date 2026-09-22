鋼筋大廠豐興（2015）昨（21）日開出本周盤價，受到國際廢鋼價格走揚、下游回補庫存帶動，鋼筋牌價每公噸調漲200元，反映原料成本上升；廢鋼收購價與型鋼產品基價則維持平盤。

業內人士認為，隨國內鋼筋市場逐步進入傳統需求旺季，市場看漲氣氛升溫，後續盤價仍具調漲空間。

豐興本周廢鋼收購價維持每公噸9,800元，鋼筋牌價上調至每公噸1.83萬元，型鋼基價持平於每公噸2.5萬元。以最新盤價計算，鋼筋與廢鋼價差為每公噸8,500元。

市場人士指出，國際廢鋼報價連續走高，豐興為反映進口原料成本，先前已連續三周調高國內廢鋼收購價，累積漲幅逐步墊高鋼筋生產成本，也為此次鋼筋牌價調漲提供支撐。下游盤商及營造廠眼見廢鋼原料與鋼胚等半成品價格維持高檔，對後續成本上升的預期轉強，原先觀望的庫存回補需求陸續釋出，帶動市場詢價與成交轉趨熱絡。

豐興表示，目前國內鋼筋終端實際需求仍然偏弱，市場尚未出現全面性復甦，但在國際廢鋼價格連續數周上漲驅動下，買方對低價料源逐漸退場已有預期。上周全台各鋼筋廠普遍有新單落袋，顯示成本推升與旺季備料效應，已開始帶動部分買盤提前進場。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼上周未有報價；日本2H廢鋼上周報價為每公噸358美元；美國貨櫃廢鋼價格小幅上漲，最新報價為每公噸344美元。

煉鋼原料同步偏強，澳洲鐵礦砂價格由每公噸97.85美元上漲至98.2美元，整體原料成本仍處相對高檔。

市場人士分析，國內鋼筋市場正逐步跨入傳統需求旺季，工地施工及下游備料需求可望陸續回升。

若國際廢鋼價格延續漲勢，或供應端再傳出價格波動，可能進一步刺激盤商與營造廠加快採購，鋼廠即可順勢反映成本。短期鋼筋行情已由低檔盤整轉向成本帶動，後續能否展開新一波漲勢，將取決於國際原料行情及終端需求接棒力道。