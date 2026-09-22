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鈺齊訂單看到明年Q1 越南、印尼、柬埔寨加碼擴廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
鈺齊董事長林文智。聯合報系資料照
鈺齊董事長林文智。聯合報系資料照

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）客戶下單節奏回溫，能見度已看到明年第1季（2027年春夏鞋款），越南、印尼及柬埔寨也持續加碼擴廠。

法人估，隨著新產能陸續開出，第3季營運可望優於第2季，下半年也優於上半年，全年營收看增一成以上。

鈺齊第2季合併營收52.59億元、年增0.5%，單季稅後純益1.79億元、年減40.6%，每股稅後純益0.89元，累計上半年每股稅後純益1.78元。而前八月合併營收127.71億元、年增8.3%。

針對營收成長、但獲利衰退，鈺齊不諱言，主要受直接材料與人工成本占比上升、管理費用增加，以及越南盾升值等匯率干擾，導致短期獲利指標（毛利率、營益率）滑落至近年相對低點。

不過，鈺齊擴產腳步持續超前。今年初原估全年總生產線為68條（去年底為58條），但目前已上修至71條。產值分布以越南（65.9%）為最大宗，柬埔寨次之（20.6%），中國大陸廠（10.7%），印尼廠（約2.8%）。

其中，印尼齊樺廠第二期將於下半年持續投產，為未來成長幅度最大的基地。

受關稅與品牌分散銷售規劃影響，鈺齊的銷售板塊也出現位移，2026年上半年的銷售地區結構中，歐洲市場占比竄升至約46.4%，美洲則降至約35.5%。

鈺齊2025年資本支出24.46億元，創下歷史高峰，預估2026年全年資本支出將降至12億至15億元之間，未來幾年將不會再出現如此大規模的高額資本支出。

鈺齊將今年定調為「產能建置年」，並明確指出，明後年的經營方針將從過去的純粹追求產量與規模，轉為以提升利潤率與人均產值為首要目標，為2027至2028年的下一波成長周期預作準備。

鈺齊指出，品牌客戶目前下單節奏呈「U型復甦、打底走勢」。隨著秋冬款訂單確定大於去年同期與今年春夏款，初估產值都有低二位數增長，預期第3季可優於第2季，下半年產值也將優於上半年。

鈺齊 柬埔寨 營收

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