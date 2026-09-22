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長園科搶算力中心商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鋰鐵電池模組暨系統大廠長園科（8038）昨（21）日公告，看好AI算力中心及資料中心對用電需求龐大商機，對穩定供電、UPS不斷電系統、備援電力與儲能系統需求大幅提升，董事會通過擬啟動能源系統整合推向AIDC產業發展營運計畫，規劃將既有能源產品與系統整合技術延伸至AI算力中心電力基礎設施應用。

長園科表示，將以既有半導體備援電力、鋰鐵電池系統、UPS不斷電系統、BESS電池儲能系統及能源系統整合能力為基礎，規劃將既有能源產品與系統整合技術延伸至AI算力中心電力基礎設施應用，發展AIDC能源系統整合解決方案。

長園科指出，隨著AI算力需求快速攀升，AIDC及資料中心具備高耗能、高功率密度、24小時持續運轉及不可中斷供電等特性，對電力基礎設施的穩定性、備援能力、能源調度效率及系統整合能力要求同步提高。

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