聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄上半年配息1元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

遠雄（5522）昨（21）日公告，董事會決議配發今年上半年現金股利，配發每股現金股利1元，現金股利總額約7.82億元，股利來源為盈餘分配。

遠雄去年部分個案遞延關係，今年迎來約351億元交屋大潮，除了上半年認列總銷181億元大案「台中幸福城」外，第3、4季都將有個案陸續完工交屋，其中九成個案接近完銷，營運將顯著成長。

遠雄2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷逾1,600億元。

未來推案規劃方面，遠雄表示，從今年到2030年後的開發案量，合計約3,095億元，其中以高雄比重最高，占比達31％，案量約957億元，其次為台中581億元、桃園415億元、新北市482億元（包括含住宅345億元及商廠辦137億元）、台南277億元、台北市359億元，新竹則有24億元。

遠雄 配息 現金股利

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年化配息率約17%吸金 00406A規模、人氣同步飆升

00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

00953B公告第24次配息、年化配息率8.4% 10月6日最後買進日

00918配息1.75元全是資本利得！逆勢抗跌漲贏大盤 明天最後上車日

相關新聞

華星光奪邁威爾大單

華星光（4979）接單報捷，拿下光通訊巨頭邁威爾（Marvell）的800G ZR／ZR+等光被動元件委外大單，並攻入美系雲端大咖供應鏈，業績看俏。

倚強科設美國子公司

倚強科（3219）宣布，將斥資上限300萬美元（逾新台幣9,000萬元），設美國子公司，擴大美國布局。

聯光通衝刺光纖產能

AI基礎建設持續火熱，推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求強勁，光通訊廠聯光通（4903）看準相關商機，投入光纖絲領域，並已開始量產出貨，同時也全力搶進光通訊模組市場。

貿聯強攻AI高速傳輸 攜手ams OSRAM開發次世代光學互連解決方案

貿聯-KY（3665）昨（21）日宣布，與歐洲照明暨光學應用巨頭愛邁斯歐司朗（ams OSRAM）建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於AI縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案，搶搭AI時代高速傳輸大商機，藉由開發新技術，衝刺營運。

長園科搶算力中心商機

鋰鐵電池模組暨系統大廠長園科（8038）昨（21）日公告，看好AI算力中心及資料中心對用電需求龐大商機，對穩定供電、UPS不斷電系統、備援電力與儲能系統需求大幅提升，董事會通過擬啟動能源系統整合推向AIDC產業發展營運計畫，規劃將既有能源產品與系統整合技術延伸至AI算力中心電力基礎設施應用。

正淩打入輝達、亞馬遜鏈

正淩（8147）董事長徐季麟表示，人形機器人、無人機與1.6T光通訊等產品逐步放量，並奪下輝達、亞馬遜、博通等大廠訂單，其中，亞馬遜主要是無人機應用，輝達則拿到AI相關專案，博通為光通訊產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。