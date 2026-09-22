遠雄（5522）昨（21）日公告，董事會決議配發今年上半年現金股利，配發每股現金股利1元，現金股利總額約7.82億元，股利來源為盈餘分配。

遠雄去年部分個案遞延關係，今年迎來約351億元交屋大潮，除了上半年認列總銷181億元大案「台中幸福城」外，第3、4季都將有個案陸續完工交屋，其中九成個案接近完銷，營運將顯著成長。

遠雄2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷逾1,600億元。

未來推案規劃方面，遠雄表示，從今年到2030年後的開發案量，合計約3,095億元，其中以高雄比重最高，占比達31％，案量約957億元，其次為台中581億元、桃園415億元、新北市482億元（包括含住宅345億元及商廠辦137億元）、台南277億元、台北市359億元，新竹則有24億元。