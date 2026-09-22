宏碁德國PC銷售拚達標

宏碁（2353）在歐洲最大PC市場德國位居消費性PC前三大品牌，展望後市，宏碁德國及奧地利總經理Michael Stuhr表示，儘管PC漲價不利終端需求，導致下半年市場趨於平緩，但宏碁德國分公司非常有信心達成2026年的目標，營收不會低於去年。

談到今年德國PC整體市場發展，Michael Stuhr引用市調機構GfK數據指出，上半年PC平均售價（ASP）上漲8%，主要受記憶體與儲存裝置成本上漲影響。上半年在通路端積極備貨下，帶動整體PC出貨量成長。

不過，零組件成本大漲，導致消費性PC產品價格持續上揚。Michael Stuhr預計，德國市場下半年PC將持續漲價，漲幅約3%至4%，這將影響消費端需求。

展望下半年，Michael Stuhr表示，預期市場會趨於平緩，但宏碁已做好準備，包含即將到來的年底節慶旺季。宏碁預期能提高在德國及奧地利的市占率，期待2026全年有穩健的表現，宏碁德國分公司非常有信心達成今年的目標，營收不會低於去年，主要透過整體平均售價提升達成。

展望2027年，Michael Stuhr預期，德國PC市場可能呈現溫和成長態勢，主因市場仍有大量2020年購置的舊機型，換機與設備更新循環持續進行中，這不僅限於消費端，也包括商用市場。