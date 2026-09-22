股期雙市昨（21）日同步收漲，集中市場加權指數漲538點，收47,718點；台指期則漲649點至48,077點，正價差擴大至358.16點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日再度跳空開高近200點，權值股聯發科（2454）、台達電（2308）同步走高逾6%，權王台積電（2330）也由黑翻紅，帶動指數一路走高，突破48,000點整數關卡，終場大漲649點，以紅K棒作收。目前指數持穩於所有均線之上，後續若未跌破月線支撐，指數有望進一步向上挑戰夜盤的49,240點歷史新高。

個股表現上，電源龍頭台達電大漲8%領漲，IC設計龍頭聯發科上漲6.3%，站上5,000元大關；ABF載板指標欣興（3037）上漲3.9%，重返千元之上；日月光投控（3711）上漲3.9%，伺服器滑軌指標川湖（2059）漲2.4%，權值股成為推升指數主要動能。金融股跟進走強，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）。

籌碼面部分，三大法人買超470.38億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少776口至3,416口，其中外資淨空單減少2,029口至74,081口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加591口至9,991口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W4買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在47,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.76上升至0.96。VIX指數上升0.57至21.79。外資台指期買權淨金額-2億元 ; 賣權淨金額0.24億元。

永豐期貨表示，大盤連三個交易日收紅並再創波段高點，惟成交量能降至兆元以下，且上漲與下跌家數差距明顯收斂，資金轉向集中於少數權值股，而中小型股追價意願則轉趨保守。金融股補漲跟進，是盤面較正面訊號；前兩日領漲的記憶體、散熱族群同步回檔，也反映近期盤面族群輪動速度加快。後續觀察成交量能能否回升，及權值股領漲格局能否擴至中小型股。