正淩打入輝達、亞馬遜鏈

正淩（8147）董事長徐季麟表示，人形機器人、無人機與1.6T光通訊等產品逐步放量，並奪下輝達、亞馬遜、博通等大廠訂單，其中，亞馬遜主要是無人機應用，輝達則拿到AI相關專案，博通為光通訊產品。

徐季麟看好，正淩第3季業績將優於第2季，第4季挑戰單季新高，今年整體業績預估將年增30%到40%，明年仍以成長30%以上為目標，在高毛利產品持續擴大出貨下，獲利可望同步攀升。

正淩受惠出貨暢旺，8月營收攻上2.29億元，創單月歷史新高，月增21.69%，年增95.98%；前八月營收14.01億元，年增29%。

徐季麟表示，目前是一個新周期的起點，今年包括機器人、無人機／無人車，以及醫療產品三大領域都相當不錯，第3季會比第2季好，第4季會再向上。

他說，今年各領域都是同比率成長，例如醫療也成長三、四成左右；此外，人形機器人開始量產，無人機也開始投入生產，即便第一年開始生產，量還不大，但客人催貨得急。另外，散熱模組產品也開始陸續交貨，整體動能都還不錯。

徐季麟指出，正淩目標是維持每年30%以上的成長幅度，應該有機會達到。客戶方面，亞馬遜無人機已經開始放量，用於物流運送，因為法規已經通過了，進入大量生產階段，輝達專案則是穩定推進。

產能方面，他說，正淩在台灣有兩個廠，目前持續擴充，新產線預計第4季開始投產。泰國廠約第3季到第4季投產，因為既有的產線不容易搬遷，泰國廠主要是用來承接全新的專案，目前廠房已經建置完成，土地也買好了，未來還保留了一倍的擴建空間，後續擴產就看客戶需求。