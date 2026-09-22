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貿聯強攻AI高速傳輸 攜手ams OSRAM開發次世代光學互連解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照

貿聯-KY（3665）昨（21）日宣布，與歐洲照明暨光學應用巨頭愛邁斯歐司朗（ams OSRAM）建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於AI縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案，搶搭AI時代高速傳輸大商機，藉由開發新技術，衝刺營運。

貿聯表示，隨著AI快速崛起，龐大的AI訓練基礎設施正重新定義資料中心內部的連接需求。AI縱向擴展運算規模持續擴大，迫切需要能同時兼顧功耗、延遲、高密度與高可靠度的互連解決方案。為了突破此技術瓶頸，雙方推出的創新光學架構直接瞄準這些關鍵痛點。

貿聯指出，將發揮該公司在光纖陣列組裝、光學封裝、光學測試及大規模量產的核心優勢，與ams OSRAM攜手於即將登場的歐洲光通訊展（ECOC 2026），展示採用「寬而慢」（wide-and-slow，多通道並行、低速率傳輸）架構的光學互連技術，實現低功耗與低延遲。

貿聯說，不同於傳統硬將龐大資料擠進少數複雜且耗電的高速通道，新架構將資料分散至大量平並行、中低速的通道傳輸，不僅大幅延長傳輸距離、實現超低延遲，更能兼顧成本與效能。

‍貿聯與ams OSRAM將發表連接器化多芯光纖解決方案，展示實機系統採用波長850奈米的二維可定址微型垂直共振腔面射型雷射（microVCSEL）陣列，並搭配貿聯專用的光纖對光纖（fiber-to-fiber）連接器與高精密光學封裝。

貿聯集團運算及運輸事業群技術長Hendrik Coldenstrodt表示，相關展示解決方案驗證一套全新的光學互連思維，能真正實現低功耗、低延遲的並行傳輸。結合ams OSRAM的可定址microVCSEL技術與貿聯在光纖陣列整合、光學封裝及量產的專業實力，攜手跨越光互連技術的新門檻。

貿聯 歐洲

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