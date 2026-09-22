倚強科（3219）宣布，將斥資上限300萬美元（逾新台幣9,000萬元），設美國子公司，擴大美國布局。

倚強科去年推出AI伺服器測試解決方案，打入國際雲端服務供應商（CSP）供應鏈，推升今年貢獻營收大幅成長，占營收比重可望挑戰三成。

為了就近服務客戶，並爭取更多訂單，倚強科董事會決議前進美國設立子公司，積極提升市場競爭力及滲透率。

倚強科表示，此次設立美國子公司，主要因應目標產品與客群研發總部、產品規劃及採購決策中心均設於美國，為取得先機、就近提供在地技術支援、售後服務及相關解決方案時效性。倚強科目前在台灣、中國大陸、印度設有生產基地，泰國製造基地也即將加入。

近期倚強科測試方案延伸至AI伺服器、AR／VR眼鏡及車用電子等測試市場。該公司上半年來自北美消費性電子（智慧手機、筆電、平板電腦、AR眼鏡）龍頭客戶等測試解決方案貢獻營收約58%；北美社群軟體品牌AR眼鏡測試解決方案貢獻營收16%。