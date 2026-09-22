聽新聞
0:00 / 0:00

倚強科設美國子公司

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

倚強科（3219）宣布，將斥資上限300萬美元（逾新台幣9,000萬元），設美國子公司，擴大美國布局。

倚強科去年推出AI伺服器測試解決方案，打入國際雲端服務供應商（CSP）供應鏈，推升今年貢獻營收大幅成長，占營收比重可望挑戰三成。

為了就近服務客戶，並爭取更多訂單，倚強科董事會決議前進美國設立子公司，積極提升市場競爭力及滲透率。

倚強科表示，此次設立美國子公司，主要因應目標產品與客群研發總部、產品規劃及採購決策中心均設於美國，為取得先機、就近提供在地技術支援、售後服務及相關解決方案時效性。倚強科目前在台灣、中國大陸、印度設有生產基地，泰國製造基地也即將加入。

近期倚強科測試方案延伸至AI伺服器、AR／VR眼鏡及車用電子等測試市場。該公司上半年來自北美消費性電子（智慧手機、筆電、平板電腦、AR眼鏡）龍頭客戶等測試解決方案貢獻營收約58%；北美社群軟體品牌AR眼鏡測試解決方案貢獻營收16%。

美國 伺服器 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倚強科掌握AI伺服器商機 前進美國設子公司

宸曜出貨旺 營運吞補丸

前進芝加哥設台灣旗艦館 經部攜56家業者搶北美訂單

經濟日報社論／美國步步進逼 台灣要借力使力

相關新聞

華星光奪邁威爾大單

華星光（4979）接單報捷，拿下光通訊巨頭邁威爾（Marvell）的800G ZR／ZR+等光被動元件委外大單，並攻入美系雲端大咖供應鏈，業績看俏。

倚強科設美國子公司

倚強科（3219）宣布，將斥資上限300萬美元（逾新台幣9,000萬元），設美國子公司，擴大美國布局。

聯光通衝刺光纖產能

AI基礎建設持續火熱，推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求強勁，光通訊廠聯光通（4903）看準相關商機，投入光纖絲領域，並已開始量產出貨，同時也全力搶進光通訊模組市場。

貿聯強攻AI高速傳輸 攜手ams OSRAM開發次世代光學互連解決方案

貿聯-KY（3665）昨（21）日宣布，與歐洲照明暨光學應用巨頭愛邁斯歐司朗（ams OSRAM）建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於AI縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案，搶搭AI時代高速傳輸大商機，藉由開發新技術，衝刺營運。

長園科搶算力中心商機

鋰鐵電池模組暨系統大廠長園科（8038）昨（21）日公告，看好AI算力中心及資料中心對用電需求龐大商機，對穩定供電、UPS不斷電系統、備援電力與儲能系統需求大幅提升，董事會通過擬啟動能源系統整合推向AIDC產業發展營運計畫，規劃將既有能源產品與系統整合技術延伸至AI算力中心電力基礎設施應用。

正淩打入輝達、亞馬遜鏈

正淩（8147）董事長徐季麟表示，人形機器人、無人機與1.6T光通訊等產品逐步放量，並奪下輝達、亞馬遜、博通等大廠訂單，其中，亞馬遜主要是無人機應用，輝達則拿到AI相關專案，博通為光通訊產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。