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聯光通衝刺光纖產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI基礎建設持續火熱，推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求強勁，光通訊廠聯光通（4903）看準相關商機，投入光纖絲領域，並已開始量產出貨，同時也全力搶進光通訊模組市場。

全球主要雲端大廠均積極採購光纖及光通訊元件，藉此讓資料傳輸升級，推升相關市場商機持續向上。法人指出，聯光通透過採購光纖棒並在台灣打造光纖絲生產產能，打破過去僅能向海外採購的限制，目前正全力投入單軌式光纖規劃升級到特殊型光纖市場，預計新廠可望於今年底落成，明年大幅開出新產能。

聯光通為搶攻這波光通訊元件商機，也同時布局MPO、FAU產品。法人表示，後續不論AI基建要導入CPO或NPO，MPO及FAU都是必要的光通訊元件，當前市場產能仍在起步階段，聯光通後續產能若可順利開出，將順勢搭上這波商機。

聯光通前八月合併營收9.75億元，攀上近11年來同期新高，年增10.5％。法人看好，聯光通儲能業務穩定成長之餘，光通訊布局快速成長帶動下，今、明年營運有機會持續衝高。

聯光通昨天股價表現強勁，開盤即衝上漲停價41.35元鎖死，突破所有均線，漲3.75元。

光纖 光通訊元件 光通訊

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