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華星光奪邁威爾大單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

華星光（4979）接單報捷，拿下光通訊巨頭邁威爾（Marvell）的800G ZR／ZR+等光被動元件委外大單，並攻入美系雲端大咖供應鏈，業績看俏。

法人看好，美系雲端服務供應商（CSP）預計明年全面加大ASIC伺服器採購力道，有望讓以邁威爾為首的相關ASIC伺服器供應鏈同步受惠。華星光拿下邁威爾800G ZR／ZR+光被動元件委外大單，出貨可望一路旺到明年。

據了解，華星光是邁威爾光通訊領域長期合作夥伴，隨著邁威爾在ASIC客製化晶片市場持續有斬獲，後續可望順勢將自家光通訊平台推向旗下客戶，華星光為邁威爾光通訊重要外包夥伴，出貨動能跟著強強滾。

華星光並成功打進三五族磊晶大廠的後段封裝測試供應鏈。法人指出，華星光在晶圓製程端成功打進CW Laser市場，隨著晶圓設備尺寸規格將可望提升到4吋至6吋，代表後續CW Laser產出動能將可望不斷升溫，為華星光帶來顯著營運動能。

受惠光通訊需求強勁，華星光8月合併營收5.46億元，創單月歷史新高，月增7.3％，年增37.4％；前八月合併營收35.37億元，為同期最佳，年增20.3％。法人看好，華星光今年業績可望年增雙位數百分比，獲利也可望優於去年。

華星光 威爾 光通訊

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