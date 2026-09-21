快訊

洪災周年／三姊妹退休夢碎「光復鄉以前是天堂、如今是地獄」

亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄交屋潮啟動 決議上半年配息1元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄（5522）21日公告，董事會決議配發今年上半年現金股利，配發每股現金股利1元，現金股利總額約7.82億元，股利來源為盈餘分配。

遠雄去年部分個案遞延關係，今年迎來約351億元交屋大潮，除了上半年認列總銷181億元大案「台中幸福城」外，第3、4季都將有個案陸續完工交屋，其中九成個案接近完銷，營運將顯著成長。

另，遠雄2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。

未來推案規劃方面，遠雄表示，從今年到2030年後的開發案量，合計約3,095億元，其中以高雄比重最高，占比達31％，案量約957億元，其次為台中581億元、桃園415億元、新北市482億元（包括含住宅345億元及商廠辦137億元）、台南277億元、台北市359億元，新竹則有24億元。

展望未來，遠雄表示，央行鬆綁後有助於房市信心回溫，加上明年沒有選舉，整體應該會比今年好，預期明年審慎樂觀，未來將持續擴展開發區域重心至七大都會區及都市更新案，並投資於固定收益之台北大巨蛋園區與OUTLET商城，以品牌價值創造差異化，同時維持穩健的財務槓桿。

遠雄 配息 現金股利 股利

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北士科水岸宅動土！代銷大老看好明年房市 建商保留戶等黃仁勳來買

上曜啟動「千億市值大計劃」 10家上市櫃企業跨域整合

00953B公告第24次配息、年化配息率8.4% 10月6日最後買進日

亞昕整合全虹建設　手握逾200億案量、拚未來三年成長動能

相關新聞

材料晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

台灣證券交易所公告，材料*-KY（4763）將於21日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長陳界瑞說明董事會重大決議。

不只吃BE大單！這家連接器廠通殺AI供應鏈 股價衝歷史新高

連接器、線專業大廠宏致（3605），受惠AI及Bloom Energy（BE）雙引擎的帶動，21日在市場買盤的大舉簇擁下，股價開高震盪走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價169元創歷史新高紀錄，表現相當強勢亮眼。

外資買超203億元！買盤最愛面板股 買超友達23.58萬張

台股21日收在47,718.84點，上漲538.09點，朝收盤歷史新高挺進，三大法人同步買超，外資買超203.75億元，統計外資買超前十名個股，面板股最受青睞，3面板廠都進榜，買超友達（2409）23萬5,893張最多，ETF也獲外資買盤，賣超最多的則是力積電（6770）。

雍智獲利／8月自結EPS 1.3元 單月賺3,500萬元、年減22%

半導體測試介面廠雍智（6683）21日因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告8月自結數，單月歸屬母公司淨利3,500萬元，較去年同期4,500萬元減少22%，每股稅後純益1.3元。

正淩人形機器人與無人機等量產 第4季挑戰新高

正淩（8147）董事長徐季麟表示，人形機器人、無人機與1.6T光通訊等產品逐步放量，第3季業績將優於第2季，第4季挑戰單季新高，今年整體預估將成長30%到40%，明年仍以30%以上成長為目標，在高毛利產品持續擴大出貨下，獲利可望同步攀升。

高盛上調緯穎目標價 通用型、ASIC雙成長動能推升營運表現

外資高盛今日上修緯穎（6669）目標價至3,777元，若還原至配股前來看，目標價首次突破萬元大關。高盛指出，北美CSP對於通用伺服器的需求仍維持強勁，加上ASIC伺服器新品逐步放量，緯穎8月營收表現十分強勁，預計營收成長趨勢有望一路延續至年底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。