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高盛上調緯穎目標價 通用型、ASIC雙成長動能推升營運表現

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
外資高盛今日上修緯穎（6669）目標價至3,777元。聯合報系資料照
外資高盛今日上修緯穎（6669）目標價至3,777元。聯合報系資料照

外資高盛今日上修緯穎（6669）目標價至3,777元，若還原至配股前來看，目標價首次突破萬元大關。高盛指出，北美CSP對於通用伺服器的需求仍維持強勁，加上ASIC伺服器新品逐步放量，緯穎8月營收表現十分強勁，預計營收成長趨勢有望一路延續至年底。

高盛表示，緯穎主要客戶AWS的新款氣冷與水冷ASIC AI伺服器放量，同時代理型AI（Agentic AI）則帶動通用型伺服器終端需求維持穩健，成為營運成長主軸。而GPU部分，搭載NVIDIA與AMD平台的全新GPU AI伺服器機櫃預計將於第4季進入量產，成為新的成長動能來源。

緯穎日前公布2026下半年資本支出預算為9.42億美元，全年資本支出可能高達13億美元（近400億新台幣），高盛則預估資本支出將達到440億新台幣，並且高投資規模將延續至2028年，以支撐緯穎在美國、墨西哥與馬來西亞的生產基地多元化布局。

緯穎 高盛 目標價

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