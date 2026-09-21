崇越：擬辦現增250萬股、發行可轉債20億元籌資

半導體材料整合服務商崇越科技持續擴張，今天董事會決通過2項籌資計畫，包括辦理現金增資，並發行國內第3次無擔保轉換公司債等。

崇越今天公告董事會決議通過現金增資案，擬發行普通股250萬股；另外也將發行國內第3次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣20億元，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格依競價拍賣結果決定，底標以不低於面額為限，發行期3年，發行票面利率為0%。

崇越表示，兩項籌資計畫，取得資金用途皆為償還銀行借款及充實營運資金。

受惠AI帶動全球半導體產業大爆發，崇越今年以來成長動能強，前8月營收553.3億元，較去年同期成長25.2%。

崇越董事長曾海華9月初在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展中表示，AI帶動半導體需求大爆發，如同晶圓代工龍頭提到目前產能追不上訂單需求，崇越也是類似情況，隨先進製程、HBM、先進封裝及光通訊等需求持續強勁下，崇越營運表現可望「一季比一季更好」，而且不只今年下半年，明、後年持續看好。