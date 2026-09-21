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外資買超203億元！買盤最愛面板股 買超友達23.58萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股21日收在47,718.84點，上漲538.09點，朝收盤歷史新高挺進，三大法人同步買超，外資買超203.75億元，統計外資買超前十名個股，面板股最受青睞，3面板廠都進榜，買超友達（2409）23萬5,893張最多，ETF也獲外資買盤，賣超最多的則是力積電（6770）。

台股開盤以47,207.3點開出，上漲26.55點，權值股為多方主力，台達電（2308）大漲8.07%；聯發科（2454）衝上5,000元關卡，一度衝達5035元，寫歷史新高，終場收在5010元，創收盤新高，漲幅6.37%；日月光投控（3711）、台積電（2330）也都收，合計4 檔權值股貢獻大盤指數近480點漲點。

金控股也是多頭指標，13檔金控股中有6檔收高，富邦金（2881）、國泰金（2882）漲幅都超過2%，分別以154.5元、113元收盤，金控雙雄合計貢獻大盤近30點漲點；面板股友達爆量衝上漲停33.35元收盤，成交量81萬8,280張，群創（3481）收50.4元，漲幅4.46%，成交量28萬6,320張。

台股大盤開高走高，一度拉升至47,750.98點，終場收47,718.84點，漲幅1.14%，離收盤歷史新高不到23點；三大法人聯手買超470.37億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超203.75億元，投信買超39.32億元；自營商買超（合計）227.29億元，其中自營商（自行買賣）買超111.47億元、自營商（避險）買超115.81億元。

統計外資買超前十名個股，面板有3家進榜，ETF占4檔，買超友達23萬5,893張，買超群創33,144張，買超彩晶（6116）15,096張；外資賣超前十名個股中，賣超力積電24,016張，賣超華邦電（2344）23,211張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股 友達 面板 外資 台達電 力積電 聯發科

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