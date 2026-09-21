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不只吃BE大單！這家連接器廠通殺AI供應鏈 股價衝歷史新高
連接器、線專業大廠宏致（3605），受惠AI及Bloom Energy（BE）雙引擎的帶動，21日在市場買盤的大舉簇擁下，股價開高震盪走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價169元創歷史新高紀錄，表現相當強勢亮眼。
法人指出，受惠BE擴充固態氧化物燃料電池（SOFC）產能及PCS配電系統線束，宏致訂單能見度已達2027年8月，預估明年來自BE業務將年增一倍至30億元、占比達18%，看好有望帶動評價走升。
此外，宏致高速連接器產品由小板延伸至主板，目前主要供應AWS、Meta ASIC平台，每片主板約配置15-20顆、小板約10顆。隨ASIC平台需求持續增加，法人預估2026、2027年出貨量分別達3,300萬顆、及5,000萬顆。
由於宏致成功轉型為AI高速互連供應商，BE高功率電源線則為新成長動能，因此法人預估宏致2026、2027年稀釋後每股稅後純益（EPS）將分達5.02元及8.46元水準，年增率各為15.4%、68.5%。
有鑒於AI及BE雙引擎帶動，未來獲利成長動能強勁，因此法人給予宏致「買進」評等，目標價以2027年EPS、適配20倍本益比計算，約為170元。
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