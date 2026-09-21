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聯光通衝刺光纖、光通訊營運 未來成長動能升溫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

AI基礎建設持續火熱，同時也推動扮演資料傳輸骨幹的光纖電纜需求相當強勁，光通訊廠聯光通（4903）目前已經開始投入光纖絲市場，且開始量產出貨，加上聯光通更全力搶進光通訊模組市場。法人預期，聯光通後續營運表現有機會迅速升溫。

聯光通公告8月合併營收達7,010萬元、月減20.7％、年減51.8％，累計今年前八月合併營收為9.75億元、年成長10.5％，寫下11年以來同期新高。法人看好，聯光通在儲能業務穩定成長，加上光通訊布局快速成長，今年、明年營運有機會持續衝高。

聯光通21日股價表現強勁，開盤即鎖上漲停，並一路鎖至收盤，最終收在41.35元，股價順利突破所有均線，並寫下超過一個月以來單日新高。三大法人一共買超441張，結束三個交易日賣超。

光纖 光通訊 營收

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